Felborult az autó Szabolcsban, a sofőr a roncs mellett feküdt – fotók a helyszínről

Súlyos balesethez érkeztek a légirendészek Nyírbátorban: egy személyautó a kerékpárútra borult, futóműve kitört, teteje pedig beszakadt. A 43 éves sofőr a roncs mellett feküdt, a rendőrök azonnal a segítségére siettek – adta hírül a szon.hu.

Felborult egy autó Nyírbátorban.

Fotó: police.hu

A roncs mellett feküdt a sérült sofőr

A Készenléti Rendőrség kedden délután számolt be az esetről: a légirendészek helikopterszemélyzet-váltás miatt tartottak Nyírbátorba, amikor

a Gyulaji úton észrevették a felborult autót és a mellette fekvő férfit.

Rozslay Péter rendőr őrnagy és Nagy Gábor rendőr zászlós azonnal megkezdte a 43 éves sérült ellátását.

Kerékpárútra borult egy autó Nyírbátorban, légirendészek álltak meg segíteni a balesetnél Forrás: police.hu

Fotó: police.hu

Police Medic képzettségüknek köszönhetően megvizsgálták a férfit, és elsősegélyben részesítették. Közben mentő- és tűzoltóegységeket riasztottak a helyszínre, a rendőrök pedig a jármű áramtalanításában is közreműködtek.

Stabil állapotban vitték kórházba a férfit

A sérültet a mentők stabil állapotban szállították kórházba – közölte a Készenléti Rendőrség a police.hu oldalon. A két rendész a segítségnyújtás után folytatta útját szolgálati célállomására.

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt napokban más közlekedési balesetek is történtek. Hétfő este Nyíregyházán egy motoros és egy elektromos kerékpáros ütközött össze. A balesetben egy idős nő megsérült, akit a helyszíni ellátást követően kórházba vittek.