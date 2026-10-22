Feleséggyilkoság Zuglóban: a gyászoló családtagok máig félnek a vádlottól

Kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron kísérték a büntetés-végrehajtás műveleti osztályának emberei a zuglói feleséggyilkossággal vádolt marokkói férfit. A. Mohamed a folyosón már messziről kiszúrt bennünket, majd angol nyelven tiltakozott, mikor fotóriporter munkatársunk a gépét felemelte.

A feleséggyilkos a lábbilincs ellen tiltakozott Fotó: MEDIAWORKS

Mikor a fal mellé állították, felénk fordult, majd kifejezetten arra kért bennünket, hogy mégis készítsünk képeket, de csak a megbilincselt lábáról.

– Nem vagyok rabszolga – váltott hirtelen magyarra, jelezve, hogy valamennyire beszéli a nyelvünket. A tárgyalóteremben már végig angol nyelvű tolmácson keresztül kommunikált.

A tárgyalás elején Kiss Károly bíró jelezte, hogy október 22-én két igazságügyi szakértőt szeretett volna kihallgatni, de kimentették magukat. Ezután Mohamedből áradni kezdett a szó.

Az ügyész valótlan állításokat tett. Többek között azt mondta, hogy én bizonyos kijelentéseket tettem, ezzel pedig eltorzította a tényállást. Mindezt a bíróság előtt mondta, ezért panaszt tettem, és kértem, hogy az ügyészt az ügyben ne engedjék eljárni

– állította a férfi.

Blatnyák Zoltán ügyész nem érzi magát elfogultnak Fotó: MEDIAWORKS

A bíró kérdésére az érintett Blatnyák Zoltán ügyész elmondta, hogy nem tud róla, hogy elfogultság miatt kizárási indítvánnyal éltek volna vele szemben. Kiss Károly ezután közölte, hogy az ügyész kizárásáról a felettes ügyész jogosult dönteni, nem a bíróság, tehát ezen a napon biztosan az ügyész jár el, hacsak önmaga nem jelenti be, hogy elfogultnak érzi magát.

A bírói kérdésére Blatnyák Zoltán ügyész kijelentette, hogy nem érzi magát elfogultnak.

Mohamed ennyivel nem érte be. Ezúttal már azt kifogásolta, hogy csupán ma kapta meg az előző tárgyalási nap jegyzőkönyvének angol fordítását.

A vád szerint A. Mohamednek a bíróság csak felügyelt kapcsolattartást engedélyezett a feleségével közös gyermekével. A nő éppen egy ilyen alkalomra vitte a gyermeket autóval. Mohamed bepattant a kocsiba, majd egy késsel szabályosan kivégezte az édesanyát.

A bírónak fontos kérdésekben kell döntenie Fotó: MEDIAWORKS

A feleséggyilkossági ügyben kamerafelvételek szolgálhatnak bizonyítékul

A tárgyaláson a bíró felolvasta a kamerafelvételek elemzését érintő védői indítványt: