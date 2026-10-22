Feleséggyilkoság Zuglóban: a gyászoló családtagok máig félnek a vádlottól

Kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron kísérték a büntetés-végrehajtás műveleti osztályának emberei a zuglói feleséggyilkossággal vádolt marokkói férfit. A. Mohamed a folyosón már messziről kiszúrt bennünket, majd angol nyelven tiltakozott, mikor fotóriporter munkatársunk a gépét felemelte.
Mikor a fal mellé állították, felénk fordult, majd kifejezetten arra kért bennünket, hogy mégis készítsünk képeket, de csak a megbilincselt lábáról.
– Nem vagyok rabszolga – váltott hirtelen magyarra, jelezve, hogy valamennyire beszéli a nyelvünket. A tárgyalóteremben már végig angol nyelvű tolmácson keresztül kommunikált.
A tárgyalás elején Kiss Károly bíró jelezte, hogy október 22-én két igazságügyi szakértőt szeretett volna kihallgatni, de kimentették magukat. Ezután Mohamedből áradni kezdett a szó.
Az ügyész valótlan állításokat tett. Többek között azt mondta, hogy én bizonyos kijelentéseket tettem, ezzel pedig eltorzította a tényállást. Mindezt a bíróság előtt mondta, ezért panaszt tettem, és kértem, hogy az ügyészt az ügyben ne engedjék eljárni
– állította a férfi.
A bíró kérdésére az érintett Blatnyák Zoltán ügyész elmondta, hogy nem tud róla, hogy elfogultság miatt kizárási indítvánnyal éltek volna vele szemben. Kiss Károly ezután közölte, hogy az ügyész kizárásáról a felettes ügyész jogosult dönteni, nem a bíróság, tehát ezen a napon biztosan az ügyész jár el, hacsak önmaga nem jelenti be, hogy elfogultnak érzi magát.
A bírói kérdésére Blatnyák Zoltán ügyész kijelentette, hogy nem érzi magát elfogultnak.
Mohamed ennyivel nem érte be. Ezúttal már azt kifogásolta, hogy csupán ma kapta meg az előző tárgyalási nap jegyzőkönyvének angol fordítását.
A vád szerint A. Mohamednek a bíróság csak felügyelt kapcsolattartást engedélyezett a feleségével közös gyermekével. A nő éppen egy ilyen alkalomra vitte a gyermeket autóval. Mohamed bepattant a kocsiba, majd egy késsel szabályosan kivégezte az édesanyát.
A feleséggyilkossági ügyben kamerafelvételek szolgálhatnak bizonyítékul
A tárgyaláson a bíró felolvasta a kamerafelvételek elemzését érintő védői indítványt:
„Az eljárásjogi kötelező bizonyítási eljárás megismétlése során rendelje ki független igazságügyi szakértői szervet, nevezetesen a Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont műszaki szakértői intézetét. Vádhatóság közvetett bizonyítási láncolata döntő részben a térfigyelő kamerák felvételeire épül. A nyomozó hatóság által elvégzett, úgynevezett komplex kameraelemzés azonban több súlyos módszertani hibát, hiányosságot és prekoncepciót tartalmaz. A védelem álláspontja szerint a jelenlegi adatok nem alkalmasak a vádlott bűnösségének kétséget kizáró megállapítására, sőt az objektív adatok pontos elemzése a vádlott védekezési igazolja. A helyszínről elmenekülő elkövető körülbelül száznyolcvan centiméter magasabb és 37 körülinek írták le. Ezzel szemben A. Mohamed vádlott csupán százhetvennégy centiméter magas és 40 éves volt.”
Mint arról az Origo beszámolt, az ügyet korábban Papp Eszter bírónő tárgyalta a Fővárosi Törvényszéken, ám ő szögre akasztotta a lila sávos talárját, mert az ügyvédi hivatást választotta. Az ügy tárgyalását ilyen helyzetben meg kell ismételni, de ez nem feltétlenül vonatkozik minden cselekményre. A marokkói férfi kérte, hogy újra idézzék be tanúnak az elhunyt nő édesanyját és testvérét, de ezt az ügyész és a gyászoló család jogi képviselője is ellenezte. Blatnyák szerint a vádlott csupán az időhúzásra játszik, az ügyvéd pedig úgy véli, hogy a szerettüket elvesztett családtagoknak egyszer is elég volt a bíróságon átélt traumát megszenvedni. A jogász hangsúlyozta, hogy az anya és a testvér nem a kihallgatástól, hanem Mohamedtől fél. A kérdésben a bíró a későbbiekben dönt.