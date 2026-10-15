A börtönből akarta elhallgattatni az ellene valló tanút egy rab Pécsen – megöléssel fenyegetőzött

Fenyegetés és kényszerítés kísérlete miatt emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű férfival szemben, aki letartóztatása alatt illegálisan birtokolt mobiltelefonok segítségével próbált rávenni egy tanút arra, hogy változtassa meg a vallomását – közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség.

A fenyegetés miatt fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség

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A férfit 2025-ben kábítószer-kereskedelem miatt tartóztatták le. A nyomozás során az egyik tanú terhelő vallomást tett ellene, ezért a vádlott megpróbálta elérni, hogy az illető visszavonja vagy megváltoztassa korábbi kijelentéseit.

Halálos fenyegetés is elhangzott a börtönből

A vádlott egy jogellenesen birtokolt mobiltelefonról két alkalommal is felhívta az ellene valló tanút. A beszélgetések során felszólította, hogy változtassa meg a vallomását, ellenkező esetben megveri és megszurkálja.

A tanú látszólag beleegyezett a követelésbe, valójában azonban nem változtatott a vallomásán.

A férfi később egy másik, szintén illegálisan birtokolt mobiltelefonról felhívta a tanú egyik ismerősét is, aki a tanú barátja volt. Azt követelte tőle, hogy vegye rá a tanút a vallomása megváltoztatására, különben megöli. Az ismerős azonban szintén nem teljesítette a vádlott követelését.

Fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség

A fenyegetések végül nem érték el a céljukat, mivel sem a tanú, sem az ismerőse nem tett eleget a férfi követeléseinek.

A Pécsi Járási Ügyészség kényszerítés kísérlete miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfival szemben, és fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.