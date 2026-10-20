Nem kapta vissza a kutyáit, ezért életveszélyesen megfenyegetette a rendőrséget

A fenyegetés 2023 augusztusában történt, miután egy férfi hiába próbálta visszaszerezni az állatmenhelyre került kutyáit. A férfi a rendőrség telefonos munkatársát életveszélyesen megfenyegette, és erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba a rendőrség ellen. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék 2026. október 19-én hirdetett ítéletet.

A fenyegetés azután hangzott el, hogy a férfi nem kapta vissza a kutyáit az állatmenhelyről

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A bíróság tájékoztatása szerint a férfi 2023. augusztus 29-én észlelte, hogy ingatlanából több értéktárgya, valamint kutyái és macskái is eltűntek. A helyszínre rendőröket hívtak, a férfit pedig másnap arról tájékoztatták, hogy állatai egy menhelyen vannak, ahol átveheti őket.

A férfi augusztus 30-án elment az állatmenhelyre, azonban nem kapta vissza az állatait. Emiatt telefonon felhívta a Pest megyei rendőrség tevékenységirányítási központját, ahonnan a miskolci központba kapcsolták.

Életveszélyes fenyegetés hangzott el a telefonban

A férfi a telefonbeszélgetés során egyre ingerültebbé vált, és indulatosan követelte, hogy a rendőrség kerítse elő a kutyáit.

A bejelentés közben életveszélyesen megfenyegette a telefonos ügyintézőt, és közölte, hogy erőszakos cselekményeket követ el a rendőrkapitányság ellen, ha nem kapja vissza az állatait.

A rendőrség munkatársa arra kérte, hogy a helyzet tisztázása érdekében várja meg a helyszínre érkező járőröket, vagy személyesen keresse fel a Ceglédi Rendőrkapitányságot.

A férfit még aznap délután elfogták a Ceglédi Rendőrkapitányság épülete előtt.