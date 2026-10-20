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fenyegetés

Nem kapta vissza a kutyáit, ezért életveszélyesen megfenyegetette a rendőrséget

1 órája
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Állatai eltűnése miatt fordult a rendőrséghez egy férfi, ám a történet végül egészen más fordulatot vett, mint amire számított. Miután hiába próbálta visszaszerezni az állatmenhelyre került kutyáit, egyre indulatosabbá vált, és telefonon fenyegetőzni kezdett. A fenyegetés miatt végül büntetőeljárás indult ellene, az ügyben pedig már ítélet is született.
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A fenyegetés 2023 augusztusában történt, miután egy férfi hiába próbálta visszaszerezni az állatmenhelyre került kutyáit. A férfi a rendőrség telefonos munkatársát életveszélyesen megfenyegette, és erőszakos cselekményeket helyezett kilátásba a rendőrség ellen. Az ügyben a Budapest Környéki Törvényszék 2026. október 19-én hirdetett ítéletet.

A fenyegetés azután hangzott el, hogy a férfi nem kapta vissza a kutyáit az állatmenhelyről.
A fenyegetés azután hangzott el, hogy a férfi nem kapta vissza a kutyáit az állatmenhelyről
Fotó: Unsplash / Illusztráció

A bíróság tájékoztatása szerint a férfi 2023. augusztus 29-én észlelte, hogy ingatlanából több értéktárgya, valamint kutyái és macskái is eltűntek. A helyszínre rendőröket hívtak, a férfit pedig másnap arról tájékoztatták, hogy állatai egy menhelyen vannak, ahol átveheti őket.

A férfi augusztus 30-án elment az állatmenhelyre, azonban nem kapta vissza az állatait. Emiatt telefonon felhívta a Pest megyei rendőrség tevékenységirányítási központját, ahonnan a miskolci központba kapcsolták.

Életveszélyes fenyegetés hangzott el a telefonban

A férfi a telefonbeszélgetés során egyre ingerültebbé vált, és indulatosan követelte, hogy a rendőrség kerítse elő a kutyáit.

A bejelentés közben életveszélyesen megfenyegette a telefonos ügyintézőt, és közölte, hogy erőszakos cselekményeket követ el a rendőrkapitányság ellen, ha nem kapja vissza az állatait.

A rendőrség munkatársa arra kérte, hogy a helyzet tisztázása érdekében várja meg a helyszínre érkező járőröket, vagy személyesen keresse fel a Ceglédi Rendőrkapitányságot.

A férfit még aznap délután elfogták a Ceglédi Rendőrkapitányság épülete előtt.

Felfüggesztett börtönbüntetést kapott a vádlott

A Budapest Környéki Törvényszék 2026. október 19-én tartott tárgyalásán közveszéllyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit.

A bíróság egy év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette.

A vádlott és védője tudomásul vette a döntést, az ügyész azonban súlyosabb büntetés kiszabását és a bűncselekmény jogi minősítésének megváltoztatását kérte.

Az ítélet ezért nem jogerős.

 

 

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