Szerda reggel újabb fenyegető levelet kapott a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskola.
A rendőrség megkezdte az érintett épületek átvizsgálását, a gyermekeket pedig biztonságos helyre, a Pestújhelyi Közösségi Házba vitték.
A gyermekek és az iskolai dolgozók biztonsága az elsődleges szempont
– közölte szerdán a közösségi oldalán Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere.
Több mint 70 oktatási intézményt fenyegettek meg hétfőn
Mint arról beszámoltunk, hétfő reggel több mint 70 magyarországi oktatási intézmény kapott fenyegető üzenetet, amelynek ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) büntetőeljárást indított.
A fenyegetések kedden is folytatódtak: több helyen bombariadó miatt kellett intézkedni. Az ELTE Gyakorló Óvodához szintén rendőrök vonultak ki egy bombariadó miatt.
A Pestújhelyi Általános Iskolában a hatóságok jelenleg az érintett épületeket vizsgálják át. Az intézkedés idejére a gyermekek biztonságos elhelyezéséről is gondoskodtak.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több iskolát érint a bombafenyegetés
Nemcsak Budapesten, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye több településén is bombafenyegetések miatt kellett intézkedni szerda reggel. Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Mezőkövesden és Tiszaújvárosban is érintettek oktatási intézmények.
Janiczak Dávid, Ózd polgármestere a közösségi oldalán közzétette azt a fenyegető e-mailt, amely szerda reggel 7 óra 2 perckor érkezett az önkormányzathoz. A „Borsodnak Befellegzett” tárgyú levélben öt város összesen 27 különböző oktatási intézményét nevezték meg. A levél írója azt állította, hogy az iskolákban robbanószerkezeteket helyeztek el, és fegyveres támadással is fenyegetőzött.
A fenyegető levélben szereplő iskolák településenként
Miskolc:
- Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
- Miskolci Herman Ottó Gimnázium
- Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola
- Avasi Gimnázium
- Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola
- Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
- Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Ózd:
- Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium
- Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola
- Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
- Bolyky Tamás Általános Iskola
- Csépányi Általános Iskola
- Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola
Kazincbarcika:
- Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
- Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
- Pollack Mihály Általános Iskola
- Dózsa György Tagiskola
Tompa Mihály Református Általános Iskola
Mezőkövesd:
- Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum
- Mezőkövesdi Általános Iskola
- Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Tiszaújváros:
- Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
- Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
- Szent István Katolikus Általános Iskola
- Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Boon.hu-nak megerősítette, hogy több borsodi iskolába is érkezett bombafenyegetés. Hozzátette, hogy az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja.