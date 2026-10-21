Szerda reggel újabb fenyegető levelet kapott a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskola.

Újabb budapesti iskola kapott fenyegető levelet szerda reggel (a kép illusztráció).

Fotó: Katona Vanda / MW

A rendőrség megkezdte az érintett épületek átvizsgálását, a gyermekeket pedig biztonságos helyre, a Pestújhelyi Közösségi Házba vitték.

A gyermekek és az iskolai dolgozók biztonsága az elsődleges szempont

– közölte szerdán a közösségi oldalán Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere.

Több mint 70 oktatási intézményt fenyegettek meg hétfőn

Mint arról beszámoltunk, hétfő reggel több mint 70 magyarországi oktatási intézmény kapott fenyegető üzenetet, amelynek ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) büntetőeljárást indított.

A fenyegetések kedden is folytatódtak: több helyen bombariadó miatt kellett intézkedni. Az ELTE Gyakorló Óvodához szintén rendőrök vonultak ki egy bombariadó miatt.

A Pestújhelyi Általános Iskolában a hatóságok jelenleg az érintett épületeket vizsgálják át. Az intézkedés idejére a gyermekek biztonságos elhelyezéséről is gondoskodtak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több iskolát érint a bombafenyegetés

Nemcsak Budapesten, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye több településén is bombafenyegetések miatt kellett intézkedni szerda reggel. Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Mezőkövesden és Tiszaújvárosban is érintettek oktatási intézmények.

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere a közösségi oldalán közzétette azt a fenyegető e-mailt, amely szerda reggel 7 óra 2 perckor érkezett az önkormányzathoz. A „Borsodnak Befellegzett” tárgyú levélben öt város összesen 27 különböző oktatási intézményét nevezték meg. A levél írója azt állította, hogy az iskolákban robbanószerkezeteket helyeztek el, és fegyveres támadással is fenyegetőzött.

A szerda reggel érkezett fenyegető levélben 27 borsodi oktatási intézményt neveztek meg

Fotó: Facebook/Janiczak Dávid

A fenyegető levélben szereplő iskolák településenként

Miskolc:

Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium

Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola

Avasi Gimnázium

Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ózd:

Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium

Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola

Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola

Bolyky Tamás Általános Iskola

Csépányi Általános Iskola

Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

Kazincbarcika:

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium

Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium

Pollack Mihály Általános Iskola

Dózsa György Tagiskola

Tompa Mihály Református Általános Iskola