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Újabb budapesti oktatási intézmény került a fenyegetések célkeresztjébe szerda reggel: a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskolában rendőri intézkedés kezdődött. Borsod megyében is kaptak fenyegető üzenetet.
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pestújhelyi általános iskolanemzeti nyomozó irodagyermek

Szerda reggel újabb fenyegető levelet kapott a XV. kerületi Pestújhelyi Általános Iskola. 

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Újabb budapesti iskola kapott fenyegető levelet szerda reggel (a kép illusztráció).
Fotó: Katona Vanda / MW

A rendőrség megkezdte az érintett épületek átvizsgálását, a gyermekeket pedig biztonságos helyre, a Pestújhelyi Közösségi Házba vitték.

A gyermekek és az iskolai dolgozók biztonsága az elsődleges szempont

– közölte szerdán a közösségi oldalán Cserdiné Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere.

Több mint 70 oktatási intézményt fenyegettek meg hétfőn

Mint arról beszámoltunk, hétfő reggel több mint 70 magyarországi oktatási intézmény kapott fenyegető üzenetet, amelynek ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) büntetőeljárást indított.

A fenyegetések kedden is folytatódtak: több helyen bombariadó miatt kellett intézkedni. Az ELTE Gyakorló Óvodához szintén rendőrök vonultak ki egy bombariadó miatt.

A Pestújhelyi Általános Iskolában a hatóságok jelenleg az érintett épületeket vizsgálják át. Az intézkedés idejére a gyermekek biztonságos elhelyezéséről is gondoskodtak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is több iskolát érint a bombafenyegetés

Nemcsak Budapesten, hanem Borsod-Abaúj-Zemplén megye több településén is bombafenyegetések miatt kellett intézkedni szerda reggel. Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Mezőkövesden és Tiszaújvárosban is érintettek oktatási intézmények.

Janiczak Dávid, Ózd polgármestere a közösségi oldalán közzétette azt a fenyegető e-mailt, amely szerda reggel 7 óra 2 perckor érkezett az önkormányzathoz. A „Borsodnak Befellegzett” tárgyú levélben öt város összesen 27 különböző oktatási intézményét nevezték meg. A levél írója azt állította, hogy az iskolákban robbanószerkezeteket helyeztek el, és fegyveres támadással is fenyegetőzött.

A szerda reggel érkezett fenyegető levélben 27 borsodi oktatási intézményt neveztek meg
Fotó: Facebook/Janiczak Dávid

A fenyegető levélben szereplő iskolák településenként

Miskolc:

  • Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium
  • Miskolci Herman Ottó Gimnázium
  • Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola
  • Avasi Gimnázium
  • Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola
  • Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  • Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ózd:

  • Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium
  • Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola
  • Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola
  • Bolyky Tamás Általános Iskola
  • Csépányi Általános Iskola
  • Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola

Kazincbarcika:

  • Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
  • Don Bosco Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum, Gimnázium és Kollégium
  • Pollack Mihály Általános Iskola
  • Dózsa György Tagiskola

Tompa Mihály Református Általános Iskola

Mezőkövesd:

  • Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum
  • Mezőkövesdi Általános Iskola
  • Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Tiszaújváros:

  • Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
  • Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
  • Szent István Katolikus Általános Iskola
  • Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense a Boon.hu-nak megerősítette, hogy több borsodi iskolába is érkezett bombafenyegetés. Hozzátette, hogy az ügyet a Nemzeti Nyomozó Iroda vizsgálja.

 

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