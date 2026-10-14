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támadás

Vízzel öntötte le az erkélyéről, majd lement és összevert egy járókelőt egy kazincbarcikai férfi

1 órája
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Egy kazincbarcikai férfi előbb vízzel öntött le egy járókelőt az erkélyéről, majd a lépcsőháznál ököllel támadt rá. Az ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat a férfi ellen, miután a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
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támadásKazincbacikabántalmazás

A vádirat szerint az eset 2025 októberében, reggel történt Kazincbarcikán. A vádlott a lakása erkélyéről vízzel öntötte le az épület előtt gyalogló férfit, majd nevetett rajta. A sértett azt kérte, hogy beszéljék meg a történteket, ezért a lépcsőház bejáratánál várta meg a férfit.

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A férfi előbb vizet locsolt a járókelőre, majd lement és összeverte - Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ököllel ütötte, majd a földön is megrúgta

Amikor a vádlott kilépett a lépcsőház ajtaján, ököllel fejen ütötte a sértettet, majd tovább bántalmazta.

Amikor a férfi megpróbált elmenekülni, a támadó belerúgott, a földre került áldozatát pedig ismét megrúgta.

A vádirat szerint ezután olyan eszközt keresett, amellyel tovább folytathatta volna a bántalmazást. A sértett ezt kihasználva elmenekült, majd hazaérve értesítette a rendőrséget – közölte Magyarország Ügyészsége.

Súlyos sérüléseket szenvedett a megtámadott férfi

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyben a Kazincbarcikai Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével meghozott büntetővégzésben felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott.

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