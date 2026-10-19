Fojtogató füst végzett egy fiatal párral Sopronban, kiderült, mi okozta a tragikus lakástüzet

Az oltási munkálatok idejére 13 lakónak kellett elhagynia az otthonát, a katasztrófavédelem szakemberei azonban gyorsan megfékezték a tüzet, amely közvetlenül csak a konyhabútort és az ajtókeretet érintette, más helyiségekre nem terjedt át. A lakásban és a lépcsőházban azonban rendkívül sűrű füst terjengett. A TV2 Híradó információi szerint a végzetes tragédiát egy egyszerű figyelmetlenség okozta: a lakás a tűzhelyen felejtett étel miatt gyulladt ki.

Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet, mert a gyorsan terjedő füst rövid idő alatt súlyos mérgezést okozhat (Fotó: Pexels)

Fojtogató füst okozta a tragédiát

A tűzoltókat a szomszédok értesítették, amikor megérezték a füstöt. A kiérkező egységek létra segítségével az erkélyajtón át hatoltak be a lakásba, ahol már csak a tragédia bekövetkeztét tudták megállapítani. Egy 39 éves férfi holttestét az ágyban találták meg, a másik áldozatra, egy 26 éves nőre a konyha közelében bukkantak.

A körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a nő szembesült a veszéllyel és próbált cselekedni, de a mérgező füst miatt már nem jutott el a konyháig, és eszméletét vesztette.

A füst a legalattomosabb gyilkos

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet: a lakástüzek során nem feltétlenül a lángok jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel a gyorsan terjedő füst rövid idő alatt súlyos mérgezést és eszméletvesztést okozhat, ami perceken belül halálos kimenetelűvé válhat.

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