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Fojtogató füst végzett egy fiatal párral Sopronban, kiderült, mi okozta a tragikus lakástüzet

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Két ember halt meg vasárnap hajnalban Sopronban, amikor kigyulladt egy negyedik emeleti lakás konyhája. Amint arról az Origo is beszámolt, a tűzoltókat és a rendőröket a hajnali órákban riasztották a IV. László király utcai társasházhoz. Az áldozatok nem tudtak menekülni a fojtogató füst elől.
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füstkatasztrófavédelemsopronbanfojtogató füsthalálos lakástűzlakástűz

Az oltási munkálatok idejére 13 lakónak kellett elhagynia az otthonát, a katasztrófavédelem szakemberei azonban gyorsan megfékezték a tüzet, amely közvetlenül csak a konyhabútort és az ajtókeretet érintette, más helyiségekre nem terjedt át. A lakásban és a lépcsőházban azonban rendkívül sűrű füst terjengett. A TV2 Híradó információi szerint a végzetes tragédiát egy egyszerű figyelmetlenség okozta: a lakás a tűzhelyen felejtett étel miatt gyulladt ki.

A gyorsan terjedő füst rövid idő alatt súlyos mérgezést okozhat
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet, mert a gyorsan terjedő füst rövid idő alatt súlyos mérgezést okozhat (Fotó: Pexels)

Fojtogató füst okozta a tragédiát

A tűzoltókat a szomszédok értesítették, amikor megérezték a füstöt. A kiérkező egységek létra segítségével az erkélyajtón át hatoltak be a lakásba, ahol már csak a tragédia bekövetkeztét tudták megállapítani. Egy 39 éves férfi holttestét az ágyban találták meg, a másik áldozatra, egy 26 éves nőre a konyha közelében bukkantak.

A körülmények alapján valószínűsíthető, hogy a nő szembesült a veszéllyel és próbált cselekedni, de a mérgező füst miatt már nem jutott el a konyháig, és eszméletét vesztette.

A füst a legalattomosabb gyilkos

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet: a lakástüzek során nem feltétlenül a lángok jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel a gyorsan terjedő füst rövid idő alatt súlyos mérgezést és eszméletvesztést okozhat, ami perceken belül halálos kimenetelűvé válhat.

Hogyan előzhetők meg a hasonló tragédiák?

  • Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a tűzhelyet: még akkor is ellenőrizzük és kapcsoljuk ki a berendezést, ha csak néhány percre hagyjuk el a konyhát.
  • Használjunk időzítőt: Ha hajlamosak vagyunk elfeledkezni a készülő ételről, állítsunk be ébresztést a telefonunkon vagy a sütő időzítőjén.
  • Szereljünk fel füstérzékelőt: Egy egyszerű és megfizethető füstérzékelő már az első percekben hangos jelzéssel figyelmeztet, így álmunkból is időben felébredhetünk, és esélyünk nyílik a menekülésre.

 

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