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gázolás

Megrázó tragédia történt Magyarországon, mentőhelikopter is érkezett

1 órája
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Személyautó ütött el egy gyalogost szerda reggel Kállósemjénben. A sérült életét már nem lehetett megmenteni. A Kossuth úton órákon át helyszíneltek, ezért a forgalmat más utcákra terelték.
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gázoláskállósemjénbaleset

Halálos gázolás történt október 7-én, szerda reggel Kállósemjénben – számolt be róla a SZON.

gázolás
Gázolás: órákra lezárták az utat a halálos kállósemjéni baleset miatt (A kép illusztráció)
Fotó: Tóth Imre / MW

A lap információi szerint egy személygépkocsi elütött egy gyalogost a Kossuth úton. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, az áldozat azonban életét vesztette.

Bordás Béla városgondnok a portálnak elmondta, hogy a baleset helyszínét még 13 órakor is lezárva tartották. A rendőrségi munka délután is folytatódott, ezért a település önkormányzata külön felhívásban tájékoztatta a lakosságot a forgalmi változásokról.

Halálos gázolás történt Kállósemjénben, mentőhelikoptert is riasztottak

A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának közlése szerint a járműveket a Kölcsey utca, a Petőfi utca és a Batthyány utca felé terelték. Arra is megkérték az általános iskolához érkező szülőket, hogy ne parkoljanak a Kölcsey utca két oldalán.

Alternatívaként a polgármesteri hivatal és az egészségház előtti, illetve a római templom mögötti parkolókat javasolták.

A tragédia tényét a rendőrség is megerősítette a SZON-nak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a gyalogos a gázolás következtében életét vesztette. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

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