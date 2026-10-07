Megrázó tragédia történt Magyarországon, mentőhelikopter is érkezett

Halálos gázolás történt október 7-én, szerda reggel Kállósemjénben – számolt be róla a SZON.

Gázolás: órákra lezárták az utat a halálos kállósemjéni baleset miatt (A kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

A lap információi szerint egy személygépkocsi elütött egy gyalogost a Kossuth úton. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, az áldozat azonban életét vesztette.

Bordás Béla városgondnok a portálnak elmondta, hogy a baleset helyszínét még 13 órakor is lezárva tartották. A rendőrségi munka délután is folytatódott, ezért a település önkormányzata külön felhívásban tájékoztatta a lakosságot a forgalmi változásokról.

Halálos gázolás történt Kállósemjénben, mentőhelikoptert is riasztottak

A Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának közlése szerint a járműveket a Kölcsey utca, a Petőfi utca és a Batthyány utca felé terelték. Arra is megkérték az általános iskolához érkező szülőket, hogy ne parkoljanak a Kölcsey utca két oldalán.

Alternatívaként a polgármesteri hivatal és az egészségház előtti, illetve a római templom mögötti parkolókat javasolták.

A tragédia tényét a rendőrség is megerősítette a SZON-nak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a gyalogos a gázolás következtében életét vesztette. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.