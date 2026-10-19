Gázpisztollyal fenyegetőzött egy férfi Újpalotán, miután eldurvult egy közlekedési vita

Gázpisztolyt rántott egy férfi, miután közlekedési konfliktus alakult ki közte és egy másik autós között 2026. október 17-én 19 óra körül Budapest XV. kerületében, a Nyírpalota úton.

Gázpisztolyt fogott a másik autósra egy férfi Újpalotán - Illusztráció

Fotó: MediaWorks

A vita során az egyik sofőr megállt, kiszállt autójából, majd előrántott egy fegyvernek látszó tárgyat, és életveszélyesen megfenyegette a másik autó 49 éves vezetőjét.

Ezután visszaült az autójába, és egy közeli társasházhoz hajtott, ahol leparkolt, majd bement az épületbe – írja police.hu.

Még aznap elfogták a rendőrök a gázpisztolyos férfit

A bejelentést követően a rendőrök haladéktalanul a helyszínre siettek, ahol az adatgyűjtés, és a szemtanúk meghallgatása után, 20 óra 35 perckor elfogták a gázpisztollyal fenyegetőző 35 éves F. Dánielt.

A férfi a gáz-riasztó fegyvert egy lakásban rejtette el, ahonnan édesapja magával vitte és egy forgalmas, belvárosi téren egy bokros területen elrejtette.

A rendőrök az édesapával szemben is intézkedtek, aki önként megmutatta, hová rejtette a fegyvert.

A nyomozók a gázpisztolyt és az ahhoz tartozó 35 darab gáztöltényt lefoglalták.

A XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói F. Dánielt fegyveresen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

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A hónap elején az M44-es Békés vármegyei szakaszán alakult ki két autós között komoly konfliktus. A fegyver akkor került elő, amikor a sofőrök egymás mellé kerültek, és az egyik férfi a másik autósra fogta azt.