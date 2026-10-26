Elmaradt a fordulat a Gyárfás-ügyben, döntött az Ítélőtábla

Gyárfás Tamás ügyvédje perújítási indítványt terjesztett elő a Fenyő János médiacézár sérelmére elkövetett emberölés ügyében, és azonnal kérte a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását is. A cél érdekében három új nyilatkozatot is felmutatott, melyek kapcsán úgy vélte: egyértelműen a volt újságíró, üzletember felmentését eredményezhetik.

Gyárfás Tamás nem mehet haza Fotó: Mediaworks

D. E. azt állította: nem Gyárfás, hanem mások adtak megbízást a gyilkosságra Portik Tamásnak Fenyő János likvidálására, mi több, maga az alvilág rettegett ura parancsolta meg korábban egyes tanúknak, hogy a hatóságok előtt valótlanul Gyárfás Tamást nevezzék meg megbízóként!

Mégsem Gyárfás Tamás a felbujtó?

Portik egy írásbeli nyilatkozataiban arról számolt be, hogy pénzt kapott azért, hogy a gyanút Gyárfásra terelje.

K. I. egy közjegyző által hitelesített nyilatkozatában azt állította, hogy 2017-ben ő vitte el Gyárfás Tamásnak a hangfelvételek kivonatát – szemben a jogerős ítélet azon megállapításával, miszerint az iratokat a „négyes számú tanú” adta át. A védelem szerint ez utóbbi rombolja a négyes számú tanú szavahihetőségét.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség pillanatok alatt ízekre szedte a védő állításait: Portik korábbi vallomása ugyanis már az alapügyben is megvolt, a jogerő utáni pálfordulása pedig a vádhatóság álláspontja szerint önmagában nem tekinthető bizonyítéknak.



K. I. szerepét pedig a bíróságok már értékelték: hiába azonosította őt Gyárfás és a felesége az iratok átadójaként, a mérlegelés alapján a bíróság a négyes számú tanút találta a valódi futárnak.

D. E. nyilatkozatait ugyan új bizonyítéknak tekintették, de azok tele vannak ordító ellentmondásokkal: 2001-ben még mást mondott gyilkosként, 2005-ös leveleiben megint másra mutogatott a megbízót illetően, mint a 2025-ös beadványaiban.

A Fővárosi Ítélőtábla 2026. október 20-án meghozott végzésével pecsétet ütött az ügyre, és elutasította az indítványt. Az indoklás szerint a perújítás rendkívüli jogorvoslat, és a megjelölt bizonyítékok együttesen sem alkalmasak a felmentés valószínűsítésére, vagy a tényállás megváltoztatására.



Portik vallomásváltásait sem fogadták el.



K. I. nyilatkozatát nem minősítették új bizonyítéknak, mert az csak a már elvetett verziót próbálja újra eladni, D. E. ellentmondásos sztorijait pedig kevésnek találták ahhoz, hogy felborítsák a bűnösséget kimondó korábbi ítéletet. Hamis tanúzást ráadásul semmilyen jogerős bírósági határozat nem állapított meg.

Mivel perújítást nem rendeltek el, a szabadságvesztés félbeszakításáról sem határozhattak. A döntés azonban még nem végleges: az elsőrendű terhelt védője a kézbesítéstől számított nyolc napon belül fellebbezéssel élhet a Kúriánál.

Gyárfás Tamás tehát egyelőre marad a kecskeméti börtönben, ahol információink szerint már beilleszkedett a rácsok mögötti társadalomba.