Gyilkosság történt a II. kerületben: saját nagymamájával végzett egy férfi

Gyilkosság történt Budapest II. kerületében október legelső napján. Egy férfi a saját nagymamájával végzett egy vita hevében. Noha a szomszédok hívták a rendőrséget, sajnos már túl későn érkezett meg a segítség.

Gyilkosság történt október első napján

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Gyilkosság Budán: hangos veszekedés előzte meg az emberölést

A szomszédok csütörtök este 8 óra körül hívták a hatóságokat, miután egy II. kerületi társasház lépcsőházában egy férfi nagyon hangosan kiabált egy idős asszonnyal. A saját nagymamájával veszekedő férfihoz azonnal kimentek a rendőrök és a mentők is, de sajnos már így sem tudták megmenteni az idős asszony életét, akit a helyszínre érve már holtan találtak rá a társasház udvarán. A körülmények alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja – számolt be az esetről a Police.hu.

A zsaruk még a lépcsőházban elfogták az áldozat 35 éves unokáját.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.