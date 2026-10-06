Hónapokon át készült férje halálára – titokban változtatott a gyógyszerein a feleség

Súlyosabb büntetést indítványozott a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a két nőnek az ügyében, akiket első fokon emberölés előkészülete miatt ítéltek el. A férj állapota a gyógyszerek megvonását és adagolásuk megváltoztatását követően 2022 júliusára annyira leromlott, hogy kórházba került.

A gyógyszerek megvonásával kapcsolatos ügy másodfokon a Győri Ítélőtábla előtt folytatódik

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A főügyészség kedden kiadott közleménye szerint a nő és férje 2005-ben házasodott össze. A férfi 2017-ben súlyos balesetet szenvedett, ezt követően felesége gondoskodott róla.

A nő azonban idővel egyre nagyobb tehernek érezte férje ellátását, később pedig megismerkedett egy másik férfival, akivel össze akart költözni.

A nő 2022 áprilisában határozta el, hogy megvonja férjétől az általa szedett gyógyszereket, illetve megváltoztatja azok adagolását, hogy ezzel előidézze a halálát.

A férfi állapota 2022. július 21-re jelentősen leromlott. Ezt egyik rokona észrevette, aki értesítette a mentőket, így a férfit kórházba szállították.

A közlemény szerint a feleség lelki problémái miatt már 2019-ben kapcsolatba került az ügy másik vádlottjával. A másik nő később ezoterikus technikák ajánlásával és tanácsokkal vett részt a terv megvalósításában.

A Győri Törvényszék első fokon mindkét nőt bűnösnek mondta ki emberölés előkészületének bűntettében. A feleséget két év, társát egy év hat hónap szabadságvesztésre ítélték, a büntetések végrehajtását azonban mindkét esetben öt év próbaidőre felfüggesztették.