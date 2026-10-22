A H5-ös HÉV elé hajtott egy kerékpáros, ijesztő dolog történt ezután – videó

A H5-ös HÉV vonalán történt balesetet egy fedélzeti kamera rögzítette. A felvételen látható, amint egy kerékpáros a vasúti átjáró tilos jelzése ellenére a sínekre hajt, közvetlenül az érkező szerelvény elé. A HÉV elsodorja a kerékpárost, biciklije pedig a szerelvény alá szorul.

A H5-ös HÉV elé hajtott egy kerékpáros a Köles utcai átjáróban

Fotó: BP-i Autósok/YouToube

A felvétel alapján úgy tűnik, hogy a kerékpárosnak az ütközés előtt sikerült ellöknie magától a kerékpárt. A bicikli azonban a HÉV alá került, amely métereken át vonszolta magával.

A kerékpáros sérüléseinek súlyosságáról egyelőre nincs megerősített információ.

A H5-ös HÉV fővárosi szakaszán történt a baleset

A MÁV-csoport október 21-én közzétett tájékoztatása szerint a baleset a H5-ös HÉV fővárosi szakaszán, a Köles utcai vasúti átjáróban történt.

A Békásmegyer felé közlekedő szerelvény elütött egy kerékpárost. A vasúttársaság közleménye megerősítette a baleset tényét, ugyanakkor a kerékpáros állapotáról és az eset további körülményeiről nem közölt részleteket.

Jászberénynél is veszélyes helyzetet okozott egy kerékpáros

Egy másik, Jászberény határában készült fedélzeti kamerás felvételen szintén egy kerékpáros miatt alakult ki veszélyes közlekedési helyzet számolt be róla a BPI Autósok.

A felvétel beküldője Jászfelsőszentgyörgy felől érkezett, amikor észrevette a kerékpárost. Beszámolója szerint számított arra, hogy a biciklis nem fog elsőbbséget adni neki, ezért rádudált.

A kerékpáros megállt, majd megkérdezte az autóstól, hogy mi a probléma. A járművezető elmagyarázta neki, hogy az adott közlekedési helyzetben a kerékpárosnak kellett volna elsőbbséget adnia.

A biciklis végül elismerte a hibáját, elnézést kért, majd mindketten folytatták útjukat.