Újabb részleteket fedett fel a Hableány-per hajózási szakértője

Tragédia rázta meg 2019. május 29-én a fővárost: este a Margit hídnál a Viking Singyn szállodahajó letarolta a Hableány sétahajót. A baleset okozásával a szállodahajó ukrán kapitányát vádolják. Az ügyben 2026. szeptember 28-án a Pesti Központi Kerületi Bíróságon tanúkat hallgattak meg.

Folytatódott a Hableány-ügy a bíróságon (Fotó: Origo)

Egy hajóvezető nem sokkal a baleset után ért a helyszínre. A szakember vallomása során felmerült a kérdés, hogy

mi a teendő, ha egy hajó óránként 5 kilométeres sebesség fölött haladva utolér egy másikat.

Ezeket a szituációkat általában rádión történő egyeztetéssel, megbeszéléssel oldják meg. A hajósok egymás között több módszerrel is kommunikálhatnak. A leggyakrabban rádión beszélnek, de ez nem minden esetben van így.

– Ha egy adott szakaszon éppen sok a hajó, és mindenki rádiózik, nem értjük egymás szavát. Ilyenkor bevett szokás inkább telefonon vagy egyéb eszközön beszélni – magyarázta a hajóvezető.

Ha a hajósok nem tudják előre egyeztetni a manővert, a szabályok és a kialakult gyakorlat szerint az elöl haladó hajónak van előnye, illetve a biztonságos oldalfeltételeket és távolságokat a helyszíni manőverek során folyamatosan egyeztetni kell.

Ezért süllyedt el a Hableány

A Hableány-tragédia közvetlen előzménye, hogy a Viking Sigyn megkísérelte megelőzni a hajót a Margit hídnál. Ezzel kapcsolatban a tanúként meghallgatott kapitány kinyilvánította: nincs olyan kőbe vésett szabály, amely tiltaná, hogy egyszerre több hajó is áthaladjon egy híd alatt.

Kiemelték a hajóroncsot (Fotó: Origo)

– Ha a Margit hídról beszélünk, elmondhatom, hogy fizikailag ugyan elférünk egymás mellett, de úgy a biztos, ha nem megyünk bele egy ilyen helyzetbe. A Lánchíd egyébként sokkal szélesebb – fejtette ki.

Ha kicsit jobban belemerülünk a hajózás világába, azonnal látszik, hogy minden mindennel összefügg, és a modern technológia nélkül ma már szinte mozdulni sem lehet. Ha megnézzük a GPS-t, az AIS transzpondert, a radarokat és a számítógépes megjelenítést, láthatjuk, hogy ezek mind-mind kulcsfontosságú elemek.

Sokat számít, hogy milyen szoftver fut éppen a rendszeren, de a legkisebb hiba vagy egy másodperc késés is komoly következményekkel járhat. A GPS mindig pontosan mutatja a koordinátákat, de néha van egy kis késés, ami a szűkebb csatornákon való haladáskor nem éppen a legszerencsésebb.