Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
halálos baleset

Halálos ütközés történt Csongrádon, lezárták az érintett útszakaszt

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt hétfő délután Csongrádon, a Szőlőhegyi utcában. A halálos baleset helyszínére a mentőket és a rendőröket is riasztották.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetCsongrád – Csanád megyeütközésmotoros

Halálos baleset történt hétfő délután Csongrádon, ahol egy kocsi és egy segédmotoros kerékpár ütközött össze a Szőlőhegyi utcában. A járművek eddig tisztázatlan körülmények között karamboloztak – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.

1. A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja
Fotó: delmagyar.hu

Halálos baleset Csongrádon: a helyszínen meghalt a motoros

Faragó Adrienn rendőrségi sajtóreferens tájékoztatása szerint az ütközés következtében a segédmotoros kerékpár vezetője meghalt.

A Délmagyar beszámolója alapján az áldozat egy férfi, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíni ellátás ellenére sem sikerült megmenteni az életét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!