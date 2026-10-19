Halálos ütközés történt Csongrádon, lezárták az érintett útszakaszt

Súlyos közlekedési szerencsétlenség történt hétfő délután Csongrádon, a Szőlőhegyi utcában. A halálos baleset helyszínére a mentőket és a rendőröket is riasztották.
Halálos baleset történt hétfő délután Csongrádon, ahol egy kocsi és egy segédmotoros kerékpár ütközött össze a Szőlőhegyi utcában. A járművek eddig tisztázatlan körülmények között karamboloztak – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.
Halálos baleset Csongrádon: a helyszínen meghalt a motoros
Faragó Adrienn rendőrségi sajtóreferens tájékoztatása szerint az ütközés következtében a segédmotoros kerékpár vezetője meghalt.
A Délmagyar beszámolója alapján az áldozat egy férfi, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíni ellátás ellenére sem sikerült megmenteni az életét.
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