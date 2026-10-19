Halálos ütközés történt Csongrádon, lezárták az érintett útszakaszt

Halálos baleset történt hétfő délután Csongrádon, ahol egy kocsi és egy segédmotoros kerékpár ütközött össze a Szőlőhegyi utcában. A járművek eddig tisztázatlan körülmények között karamboloztak – közölte a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság.

A halálos baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja

Fotó: delmagyar.hu

Halálos baleset Csongrádon: a helyszínen meghalt a motoros

Faragó Adrienn rendőrségi sajtóreferens tájékoztatása szerint az ütközés következtében a segédmotoros kerékpár vezetője meghalt.