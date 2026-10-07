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baleset

Nem takarította le rendesen a szélvédőt – halálos tragédia lett a vége

46 perce
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Súlyos baleset történt 2025. március 18-án, amikor egy teherautó elütött egy szabályosan közlekedő kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A halálos balesetet okozó férfival szemben az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott.
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balesettolna vármegyei főügyészségügyészséghalálos baleset

Halálos baleset történt egy Tolna vármegyei településen, miután egy teherautó sofőrje csak részben tisztította le a lefagyott szélvédőt. A férfi nem vette észre az előtte szabályosan haladó kerékpárost, akit elütött. A Szekszárdi Járási Ügyészség vádat emelt a 28 éves sofőr ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt – közölte a Tolna Vármegyei Főügyészség.

Halálos baleset Tolnában: jeges szélvédő miatt gázolt el egy kerékpárost
Halálos baleset Tolnában: jeges szélvédő miatt gázolt el egy kerékpárost (illusztráció) 
Fotó: Illusztráció/123RF

A lefagyott szélvédő miatt nem látta a kerékpárost

A baleset 2025. március 18-án, reggel 6 óra körül történt. A teherautó szélvédője az éjszakai hideg miatt lefagyott, a sofőr azonban indulás előtt csak részben tisztította le.

A részlegesen átlátható szélvédő és a felkelő nap miatt nem vette észre a vele azonos irányban, az út jobb szélén szabályosan haladó 63 éves kerékpárost. 

A teherautó 47–51 kilométeres óránkénti sebességgel, lassítás nélkül ütközött a bicikli hátuljának. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt.

Az ügyészség szerint elkerülhető lett volna a halálos baleset

A vádirat szerint a sofőr megfelelően megtisztított szélvédőn keresztül már 50–100 méterről észlelhette volna a kerékpárost. A baleset így elkerülhető lett volna, ha indulás előtt teljesen letakarítja a jeget, és gondoskodik a szélvédő páramentesítéséről is.

A férfi jogosítványát a rendőrök a helyszínen elvették. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést, pénzbüntetést és a közúti járművezetéstől való eltiltását indítványozta.

Bár a halálos kimenetelű baleset még 2025 márciusában történt, az ügy most jutott el a vádemelésig. A 28 éves sofőr büntetőügyében a Paksi Járásbíróság dönt majd.

Másodpercek alatt történt meg a baj – videón a brutális ütközés

Brutális baleset történt Kiskunmajsa közelében, az ütközés pillanatát pedig videó is rögzítette. A balesetet okozó sofőr ezután elmenekült a helyszínről, később pedig az is kiderült róla, hogy ittas volt, nem volt jogosítványa, és korábban eltiltották a vezetéstől.

 

 

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