Óriási tömegbaleset az M0-son, egy férfi meghalt a helyszínen

Egy férfi meghalt, két másik pedig megsérült abban a halálos balesetben, amely szerda este történt az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós térségében – közölte csütörtök reggel az Országos Mentőszolgálat.

A halálos baleset helyszínén tűzoltók szabadították ki az egyik járműbe szorult utast

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Egy fejsérült férfit stabil állapotban, egy másik férfit pedig súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A halálos balesetben három kamion és két autó ütközött össze

Mint arról korábban beszámoltunk, szerda este három kamion és két személyautó ütközött össze az M0-s autóút 19-es kilométerszelvényénél, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik személyautóba egy utas beszorult. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével levontatták a járművet a szalagkorlátról, majd feszítővágóval kiszabadították a sérültet.