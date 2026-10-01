Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
halálos baleset

Óriási tömegbaleset az M0-son, egy férfi meghalt a helyszínen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragikus következményekkel járt a szerda esti karambol Szigetszentmiklós térségében, ahol három kamion és két autó ütközött össze. A baleset következtében egy férfi a helyszínen meghalt, két másik sérültet pedig kórházba szállítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos balesetSzigetszentmiklósMO-ás

Egy férfi meghalt, két másik pedig megsérült abban a halálos balesetben, amely szerda este történt az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós térségében – közölte csütörtök reggel az Országos Mentőszolgálat.

M0-s autóút, Szigetszentmiklós, közlekedési baleset, kamion, karambol, Országos Mentőszolgálat, tűzoltók, útlezárás, M5-ös autópálya, életveszélyes sérült A halálos baleset helyszínén tűzoltók szabadították ki az egyik járműbe szorult utast
A halálos baleset helyszínén tűzoltók szabadították ki az egyik járműbe szorult utast
Fotó: Mediaworks

Egy fejsérült férfit stabil állapotban, egy másik férfit pedig súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.

A halálos balesetben három kamion és két autó ütközött össze

Mint arról korábban beszámoltunk, szerda este három kamion és két személyautó ütközött össze az M0-s autóút 19-es kilométerszelvényénél, Szigetszentmiklós térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik személyautóba egy utas beszorult. A szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltók drótkötél segítségével levontatták a járművet a szalagkorlátról, majd feszítővágóval kiszabadították a sérültet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!