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baleset

Halálos baleset történt az M3-ason

56 perce
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Súlyos közlekedési baleset történt az M3-as autópályán a Heves megyei Hort közelében. Egy 70 év körüli nő olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt - közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense vasárnap este.
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A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap délután elhagyta az úttestet és fának rohant egy személykocsi az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, a 63-as kilométernél. A baleset Hort mellett történt.

mentő, baleset
Halálos balesest történt - Fotó: Havran Zoltán / MW

A jármű egyedül utazó sofőrjét civilek emelték ki az autóból, a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, illetve hígították az akkumulátorból kifolyt kénsavat.

 

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