Halálos baleset történt az M3-ason

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap délután elhagyta az úttestet és fának rohant egy személykocsi az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, a 63-as kilométernél. A baleset Hort mellett történt.

Halálos balesest történt - Fotó: Havran Zoltán / MW

A jármű egyedül utazó sofőrjét civilek emelték ki az autóból, a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, illetve hígították az akkumulátorból kifolyt kénsavat.