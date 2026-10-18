Halálos baleset történt az M3-ason

Súlyos közlekedési baleset történt az M3-as autópályán a Heves megyei Hort közelében. Egy 70 év körüli nő olyan sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt - közölte Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs referense vasárnap este.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint vasárnap délután elhagyta az úttestet és fának rohant egy személykocsi az M3-as autópálya Miskolc felé vezető oldalán, a 63-as kilométernél. A baleset Hort mellett történt.
A jármű egyedül utazó sofőrjét civilek emelték ki az autóból, a hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, illetve hígították az akkumulátorból kifolyt kénsavat.
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