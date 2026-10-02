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halálos baleset

Halálos baleset az M5-ösön: kamionnal ütközött a kisteherautó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Kamion és kisteherautó ütközött péntek délelőtt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében. A kisteherautó sofőrje olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
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halálos balesetlajosmizsekisteherautó

Halálos baleset történt péntek délelőtt az M5-ös autópályán, Lajosmizse közelében. A Budapest felé vezető oldalon, a 62-es kilométernél egy kamion és egy kisteherautó ütközött össze 9 óra 44 perc körül – adta hírül a Baon.

halálos baleset
Pénteken halálos baleset történt az M5-ös autópályán.
Fotó: Sutus Heni / Baon

A furgonba egy ember beszorult. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók feszítővágó és feszítőhenger segítségével szabadították ki a járműből, majd átadták a mentőknek – közölte a katasztrófavédelem.

A kisteherautó sofőrje azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A halálos baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Torlódás alakult ki az M5-ösön

A baleset miatt az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform szerint a baleset a 67-es kilométernél található Lajosmizse csomópont után, egy munkavégzés miatt kialakult torlódás közelében történt.

A forgalmat a 63-as kilométernél megállították. 

Az autósoknak azt javasolják, hogy aki teheti, Kecskemétnél a 81-es kilométernél vagy a 67-es kilométernél található Lajosmizse csomópontnál hagyja el az autópályát, és az 5-ös főúton kerülje ki a lezárt szakaszt.

 

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