Halálos baleset az M5-ösön: kamionnal ütközött a kisteherautó

Halálos baleset történt péntek délelőtt az M5-ös autópályán, Lajosmizse közelében. A Budapest felé vezető oldalon, a 62-es kilométernél egy kamion és egy kisteherautó ütközött össze 9 óra 44 perc körül – adta hírül a Baon.

Pénteken halálos baleset történt az M5-ös autópályán.

Fotó: Sutus Heni / Baon

A furgonba egy ember beszorult. A kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók feszítővágó és feszítőhenger segítségével szabadították ki a járműből, majd átadták a mentőknek – közölte a katasztrófavédelem.

A kisteherautó sofőrje azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A halálos baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Torlódás alakult ki az M5-ösön

A baleset miatt az érintett pályaszakaszt teljes szélességében lezárták. Az Útinform szerint a baleset a 67-es kilométernél található Lajosmizse csomópont után, egy munkavégzés miatt kialakult torlódás közelében történt.

A forgalmat a 63-as kilométernél megállították.

Az autósoknak azt javasolják, hogy aki teheti, Kecskemétnél a 81-es kilométernél vagy a 67-es kilométernél található Lajosmizse csomópontnál hagyja el az autópályát, és az 5-ös főúton kerülje ki a lezárt szakaszt.