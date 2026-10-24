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halálos baleset

Halálos baleset Mezőpeterdnél, két embert kellett kivágni a roncsok közül – megrázó képek és videó a helyszínről

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Tragikus baleset történt a 42-es főúton: két autó és egy kisbusz ütközött Mezőpeterd közelében. Egy ember meghalt, két utast a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk.
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halálos balesethaonmezőpeterd

Megrázó képek és videó érkezett a 42-es főúton történt halálos balesetről, amelyben két személyautó és egy kisbusz ütközött össze Mezőpeterd közelében.

Halálos baleset
Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében.
Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A Haon.hu információi szerint 

egy ember életét vesztette, két utast pedig a tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki a roncsok közül.

A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két utast feszítővágó segítségével kimentettek. 
Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

Két embert feszítővágóval mentettek ki

Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében, a 47-es kilométerszelvénynél, ahol két személygépkocsi és egy kisbusz ütközött össze – közölte szombaton a katasztrófavédelem

Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében, a 47-es kilométerszelvénynél, ahol egymásnak ütközött két személygépkocsi és egy kisbusz
Fotó: Haon.hu

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók 

két utast feszítővágóval mentettek ki a járművekből.

 A helyszínre mentők is érkeztek.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az arra közlekedőknek ezért torlódásra és késésre kell számítaniuk.

 

 

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