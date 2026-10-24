Halálos baleset Mezőpeterdnél, két embert kellett kivágni a roncsok közül – megrázó képek és videó a helyszínről

Megrázó képek és videó érkezett a 42-es főúton történt halálos balesetről, amelyben két személyautó és egy kisbusz ütközött össze Mezőpeterd közelében.

Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében.

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A Haon.hu információi szerint

egy ember életét vesztette, két utast pedig a tűzoltók feszítővágó segítségével mentettek ki a roncsok közül.

A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két utast feszítővágó segítségével kimentettek.

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

Két embert feszítővágóval mentettek ki

Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében, a 47-es kilométerszelvénynél, ahol két személygépkocsi és egy kisbusz ütközött össze – közölte szombaton a katasztrófavédelem.

Halálos baleset történt a 42-es főúton, Mezőpeterd közelében, a 47-es kilométerszelvénynél, ahol egymásnak ütközött két személygépkocsi és egy kisbusz

Fotó: Haon.hu

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók

két utast feszítővágóval mentettek ki a járművekből.

A helyszínre mentők is érkeztek.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Fotó: Tóth Imre / Haon.hu

A baleset miatt az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták. Az arra közlekedőknek ezért torlódásra és késésre kell számítaniuk.