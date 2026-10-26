ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
halálos gázolás

Halálos gázolás Kiskunhalason: a mentők sem tudták megmenteni a gyalogos életét

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hiába érkeztek gyorsan a mentők, és kezdték meg az idős férfi újraélesztését, már nem tudták megmenteni az életét. A gyalogosgázolás hétfő délelőtt történt Kiskunhalason, az 53-as főút egyik kereszteződésénél.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos gázoláskiskunhalasongyalogos

Halálos gázolás történt hétfő délelőtt Kiskunhalason, az 53-as főúton, a Bajza utcai kereszteződésnél. Egy személyautó elütött egy idős férfit, akinek az életét a mentők gyors beavatkozása ellenére sem tudták megmenteni – írja a Baon.hu.

Halálos gázolás
Elgázoltak egy idős férfit Kiskunhalason, a helyszínen életét vesztette.
Fotó: Pozsgai Ákos / baon.hu

Halálos gázolás a gyalogátkelőnél, egy idős férfi vesztette életét

A baleset az elsődleges információk szerint egy gyalogos-átkelőhelynél történt. A helyszínre rövid időn belül mentők és rendőrök érkeztek, a mentőegységek pedig megkezdték a súlyosan sérült férfi újraélesztését. 

A gyalogos azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A tragédia miatt az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták. A forgalom leállása a nemzetközi közlekedést is érintette, a kamionoknak szintén várakozniuk kellett.

A rendőrség vizsgálja a halálos baleset pontos körülményeit.

 

Szóljon hozzá!