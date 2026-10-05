Most érkezett: halálos motorbaleset történt Veszprém vármegyében

Halálos motorbaleset történt hétfő délután Litér és Királyszentistván között. Egy 75 éves férfi segédmotoros kerékpárral közlekedett a 7202-es úton, amikor egy személyautóval ütközött.

Halálos motorbaleset történt Litér és Királyszentistván között. Egy 75 éves férfi személyautóval ütközött, a 7202-es utat lezárták (illusztráció)

Fotó: MediaWorks

Teljes útlezárás van a halálos motorbaleset helyszínén

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a litéri motoros olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a helyszíni szemle idejére teljes szélességében lezárta a 7202-es út érintett szakaszát Litér és Királyszentistván között.

Halálos áldozata is van a bicskei tömegbalesetnek, hiába küzdöttek a mentők

Tragédiával végződött a péntek esti karambol az 1-es főúton, Bicske és Herceghalom között: két személyautó és egy tehergépkocsi ütközött össze, a balesetben egy férfi életét vesztette. A halálos baleset áldozatát a mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. Egy másik, 40 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.