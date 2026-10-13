Letartóztatásban marad Hankó Balázs és korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság 2026. október 1-jén kihirdetett döntését, amellyel letartóztatták Hankó Balázst, a Fidesz-kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét, valamint Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt az NKA-ügyben. A döntéssel szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, ám a másodfokú bíróság határozata végleges. Ügyükben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.
Ezzel gyanúsítják Hankó Balázst és egykori államtitkárát
A megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát az alap elnökeként eljáró korábbi miniszter irányításával arra használták fel, hogy a kollégium rendelkezése alá tartozó vagyont tömegesen és jogellenesen eltérítsék a jogszabályokban és az alapító határozatban megjelölt céloktól – áll a bírósági közleményben.
A hatóságok szerint a 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségekre beérkezett kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették. Az így kifizetett forrásokat a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaikra fordították.
A gyanú szerint így működhetett a döntéshozatal a kulisszák mögött
A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak és társaik az NKA vagyonának politikai és választókerületi szempontú elosztása érdekében kettős eljárásrendet működtettek. Ebben a formális és a tényleges döntéshozatal teljesen elvált egymástól.
Noha a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárásában, az egyes pályázatok elbírálásában nem vehetett volna részt, a valóságban a támogatásokról szóló döntések nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg. A határozatokat Hankó Balázs, illetve feltételezhetően más személyek hozták meg.
A döntések ráadásul sok esetben megelőzték a formális kollégiumi eljárást, sőt több kiemelt támogatás esetében még magának a kérelemnek a benyújtását is – írja a közlemény, hozzátéve:
2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között az NKA vagyonát a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának neve alatt kiállított támogatói okiratokkal összesen 1079 esetben használták fel a törvényi céloktól eltérően. A gyanú szerint az elkövetők ezzel a törvénysértő működéssel összesen 17,3 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.
Végleges a törvényszék döntése
A fellebbezések nyomán eljáró Kecskeméti Törvényszék megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja továbbra is fennáll. A bíróság értékelése szerint emellett fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás jogellenes befolyásolásának veszélye is.
Mindezekre tekintettel a Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a nyomozási bíró korábbi döntését, így a letartóztatás elrendelése jogerőssé és véglegessé vált – emelte ki a bírósági közlemény.