Letartóztatásban marad Hankó Balázs és korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika

A Kecskeméti Törvényszék helybenhagyta a Kecskeméti Járásbíróság 2026. október 1-jén kihirdetett döntését, amellyel letartóztatták Hankó Balázst, a Fidesz-kormány kultúráért és innovációért felelős miniszterét, valamint Varga-Bajusz Veronika korábbi államtitkárt az NKA-ügyben. A döntéssel szemben a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, ám a másodfokú bíróság határozata végleges. Ügyükben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult büntetőeljárás.

Bilincs és vezetőszár Hankó Balázs letartóztatásánál (Fotó: Ladóczki Balázs)

Ezzel gyanúsítják Hankó Balázst és egykori államtitkárát

A megalapozott gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát az alap elnökeként eljáró korábbi miniszter irányításával arra használták fel, hogy a kollégium rendelkezése alá tartozó vagyont tömegesen és jogellenesen eltérítsék a jogszabályokban és az alapító határozatban megjelölt céloktól – áll a bírósági közleményben.

A hatóságok szerint a 2025. július 1-jétől meghirdetett egyedi pályázati lehetőségekre beérkezett kérelmeket érdemi elbírálás nélkül teljesítették. Az így kifizetett forrásokat a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére, valamint a kérelmezők személyes céljaikra fordították.

A gyanú szerint így működhetett a döntéshozatal a kulisszák mögött

A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak és társaik az NKA vagyonának politikai és választókerületi szempontú elosztása érdekében kettős eljárásrendet működtettek. Ebben a formális és a tényleges döntéshozatal teljesen elvált egymástól.

Noha a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény értelmében a volt miniszter és az alap alelnöke a kollégiumok eljárásában, az egyes pályázatok elbírálásában nem vehetett volna részt, a valóságban a támogatásokról szóló döntések nem az ideiglenes kollégiumban születtek meg. A határozatokat Hankó Balázs, illetve feltételezhetően más személyek hozták meg.

A döntések ráadásul sok esetben megelőzték a formális kollégiumi eljárást, sőt több kiemelt támogatás esetében még magának a kérelemnek a benyújtását is – írja a közlemény, hozzátéve: