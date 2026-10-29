ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók csütörtök délután a budapesti Uzsoki Utcai Kórházhoz, miután tűz ütött ki az intézmény sebészeti osztályán.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
budapesti uzsoki utcai kórháztűzoltókszemélyi sérülés

A lángokat egy meghibásodott elektromos csatlakozó okozta. A kórház tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, a betegellátás pedig a történtek ellenére is zavartalanul folytatódik.

tűzoltó, tűzoltók, tűzoltóság
Fotó: MediaWorks

„Tájékoztatjuk a hozzánk érkező betegeket és a hozzátartozókat, hogy a mai napon, a késő délutáni órákban sebészeti osztályunkon egy fali elektromos csatlakozó meghibásodott és kigyulladt” – tájékoztatott erről csütörtökön a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház a Facebook-oldalán, amelyben kiemelték:

A kórházakra érvényes szigorú biztonsági előírások miatt a tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, ahol az épületrész átvizsgálását és a szellőztetést végezték el. Személyi sérülés nem történt.

„Intézményünk főigazgatója, dr. Nagy András Csaba a helyszínen személyesen tájékozódott, és a szükséges intézkedéseket megtette. A betegellátás a sebészeten és az intézmény teljes területén zavartalanul és biztonságosan zajlik” – írták.

Szóljon hozzá!