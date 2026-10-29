A lángokat egy meghibásodott elektromos csatlakozó okozta. A kórház tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt, a betegellátás pedig a történtek ellenére is zavartalanul folytatódik.

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„Tájékoztatjuk a hozzánk érkező betegeket és a hozzátartozókat, hogy a mai napon, a késő délutáni órákban sebészeti osztályunkon egy fali elektromos csatlakozó meghibásodott és kigyulladt” – tájékoztatott erről csütörtökön a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház a Facebook-oldalán, amelyben kiemelték:

A kórházakra érvényes szigorú biztonsági előírások miatt a tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, ahol az épületrész átvizsgálását és a szellőztetést végezték el. Személyi sérülés nem történt.

„Intézményünk főigazgatója, dr. Nagy András Csaba a helyszínen személyesen tájékozódott, és a szükséges intézkedéseket megtette. A betegellátás a sebészeten és az intézmény teljes területén zavartalanul és biztonságosan zajlik” – írták.