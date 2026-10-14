Rongálás gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség, miután október 14-én, szerda hajnalban tűz ütött ki egy debreceni társasházban. Nem sokkal később a közelben egy női holttestet találtak, akinek köze lehet a gyújtogatáshoz.

Járókelők bukkantak rá egy női holttestre Debrecenben. (Képünk illusztráció) Fotó: MediaWorks

Járókelők bukkantak rá egy női holttestre Debrecenben

A hatóságokhoz a Derék utcából érkezett a bejelentés a hajnali órákban. A helyszíni szemle adatai alapján a tüzet szándékosan okozták, ezért a Debreceni Rendőrkapitányság rongálás bűntett elkövetésének gyanúja miatt rendelt el eljárást.

Kevéssel a tűzeset után járókelők egy közeli parkban egy női holttestre bukkantak, és azonnal hívták a 112-t. A rendőrök közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták meg a helyszínt, és a helyszíni adatok alapján az idegenkezűséget kizárták - olvasható a rendőrség oldalán.

A nyomozás jelenlegi állása szerint azonban felmerült a gyanú, hogy az elhunyt nő összefüggésbe hozható a lépcsőházi tűzesettel.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy pontosan mi történt.

Rémisztő állapotú holttestet találtak Mezőkövesd közelében

Ismeretlen férfi holttestére bukkantak október 13-án a Heves megyei Kerecsenden, Mezőkövesd közelében. A holttest azonosítása egyelőre nem sikerült, ezért a rendőrség a lakosság segítségét kéri az elhunyt személyazonosságának megállapításához.