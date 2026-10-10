Rendkívüli bejelentés: holttestet találtak Szombathelynél

Zajlik a nyomozás. Egy erdős részen fedezték fel a holttestet.
Szombaton délelőtt egy holttestet találtak Szombathely határában, a 86-os főút várost elkerülő szakasza és az Újvilág utca közötti erdős résznél.
A holttest mellett egy autót is találtak
A vaol.hu értesülései szerint egy autó is a helyszínen volt, ami az elhunythoz tartozhatott. A területen most is rendőrségi bűnügyi helyszínelők rögzítenek nyomokat.
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