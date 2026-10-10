Rendkívüli bejelentés: holttestet találtak Szombathelynél

Szombaton délelőtt egy holttestet találtak Szombathely határában, a 86-os főút várost elkerülő szakasza és az Újvilág utca közötti erdős résznél.

Holttestet találtak: még vizsgálják, mi történhetett (Illusztráció)

Fotó: MediaWorks

A holttest mellett egy autót is találtak

A vaol.hu értesülései szerint egy autó is a helyszínen volt, ami az elhunythoz tartozhatott. A területen most is rendőrségi bűnügyi helyszínelők rögzítenek nyomokat.