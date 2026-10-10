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szombathely

Rendkívüli bejelentés: holttestet találtak Szombathelynél

16 perce
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Zajlik a nyomozás. Egy erdős részen fedezték fel a holttestet.
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szombathelyújvilág utcaholttest

Szombaton délelőtt egy holttestet találtak Szombathely határában, a 86-os főút várost elkerülő szakasza és az Újvilág utca közötti erdős résznél.

Holttestet találtak: még vizsgálják, mi történhetett
Holttestet találtak: még vizsgálják, mi történhetett (Illusztráció)
Fotó: MediaWorks

A holttest mellett egy autót is találtak

A vaol.hu értesülései szerint egy autó is a helyszínen volt, ami az elhunythoz tartozhatott. A területen most is rendőrségi bűnügyi helyszínelők rögzítenek nyomokat.

Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is! 

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