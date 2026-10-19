Hűtlen kezelés miatt börtönbüntetésre ítélték a Volánbusz korábbi vezérét – bukott a vagyonkimentési akciója is

Nem jogerősen három év börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélték Fekete Antalt, aki 2015 és 2018 között volt a Volánbusz Zrt. vezérigazgatója. Az elsőfokú ítélet nem a Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert érintő korrupciós ügyhöz kapcsolódik, hanem a Dél-alföldi Közlekedési Központnál (DAKK Zrt.) korábban elkövetett hűtlen kezeléshez – írja a 24.hu.

A hűtlen kezeléssel vádolt Fekete Antal 2013-tól vezette a DAKK Zrt.-t, majd a Volánbusz élére került (Fotó: Kuklis István/Délalföld)

Fekete Antal 2013-tól vezette a DAKK Zrt.-t, mielőtt a Volánbusz élére került. A bíróság megállapítása szerint a büntetőügy gyökerei 2014-re nyúlnak vissza, amikor az állami cégnél húsz új busz tartós bérletére írtak ki közbeszerzést. A tenderre egyetlen cég jelentkezett, amelyet Fekete egyik barátja vezetett, azonban a vállalkozónak korábban semmilyen tapasztalata nem volt a buszbérbeadás terén, és tőkével sem rendelkezett a járművek megvásárlására.

744,5 milliós hűtlen kezeléssel vádolják a korábbi vezért

A buszokat végül egy lízingcég finanszírozta, a DAKK Zrt. pedig négy éven keresztül jóval drágábban bérelte azokat, mintha közvetlenül lízingelte vagy hitelből vásárolta volna meg őket. A bérbeadó cég havonta körülbelül 10,8 millió forinttal kapott többet, mint amennyi a lízingdíj volt. Ráadásul a konstrukció végén a buszok nem is kerültek az állami cég tulajdonába.

Az okozott kár pontosan 744,5 millió forint volt, ami az eljárás során sem térült meg.

A Gyulai Törvényszék elsőfokú ítéletében a három év letöltendő börtönbüntetés mellett 10 millió forintos pénzbüntetést is kiszabott a férfire, továbbá három évre eltiltotta a cégvezetéstől és a közügyek gyakorlásától. A verdikt szerint Feketének két vádlott-társával közösen több mint 744 millió forint kártérítést is meg kell fizetnie a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek.

Próbálta kimenteni a vagyont, de lecsapott az igazságszolgáltatás

A 24.hu szerint Fekete Antal az eljárás ideje alatt megpróbálta kimenteni a vagyonát a végrehajtás elől: egy ecseri házat és egy XII. kerületi villát bizalmi vagyonkezelésbe adott az édesanyja cégének, egy másik XII. kerületi ingatlanát pedig legalább 300 millió forintért eladta egy olyan cégnek, amelynek székhelye akkor Szivek Norbert volt MNV-vezér céges címén volt. A bíróság azonban átlátott a trükközésen, a vagyonkezelést a végrehajtás kijátszására tett kísérletnek minősítette, és azonnal vagyonzárat rendeltek el a vagyonelemekre.