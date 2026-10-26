Itt vannak az első képek a II. kerületi tragédia helyszínéről

Ahogy arról az Origo beszámolt, meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton.

Meghalt egy idős nő a II. kerületi robbanásban.

Fotó: Origo

A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a mintegy nyolcvan négyzetméteres lakás teljes terjedelmében égett.

A tűzoltók megfékezték a lángokat.

Fotó: Origo

A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.