Itt vannak az első képek a II. kerületi tragédia helyszínéről

Egy ember meghalt, miután robbanás történt Budapest II. kerületében. A társasház harmadik emeletén tűz ütött ki.
Ahogy arról az Origo beszámolt, meghalt egy ember, miután robbanás történt, majd tűz keletkezett egy II. kerületi társasház harmadik emeleti lakásában hétfő reggel a Szeréna úton.
A fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók kiérkezésekor a mintegy nyolcvan négyzetméteres lakás teljes terjedelmében égett.
A tűzoltók eloltották a tüzet. A munkálatok során egy idős nőt találtak a lakásban, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.
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