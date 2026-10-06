Elkésett az ÁSZ elnöke, ezért megszüntették a közigazgatási pert az Integritás Hatóság vezetője ellen

Amint arról korábban beszámoltunk, Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke 2026. június 16-án a bíróságon kezdeményezte az Integritás Hatóság vezetőjének eltávolítását. Arra hivatkozott, hogy Biró Ferenc Pállal szemben a Központi Nyomozó Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és közokirat-hamisítás miatt emelt vádat 2026. június 5-én. Az ÁSZ elnöke szerint mivel büntetőeljárás folyik ellene, már nem állnak fenn a tisztség betöltéséhez szükséges törvényi feltételek, ezért a Fővárosi Törvényszéknek meg kellene szüntetnie Biró elnöki jogviszonyát.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsított elnöke (Fotó: Magyar Nemzet/Havran Zoltán)

Biró Ferenc Pál a kereset visszautasítását, illetve a per megszüntetését kérte, a Fővárosi Törvényszék pedig neki adott igazat. A bíróság megállapította, hogy az Integritás Hatóság elnökét már 2025. január 16-án és február 13-án gyanúsítottként hallgatták ki, a Legfőbb Ügyészség helyettese pedig erről 2025. február 27-én írásban, részletesen tájékoztatta az ÁSZ elnökét. Windisch László már ekkoriban arról nyilatkozott, hogy a büntetőeljárás miatt mérlegelik Biró elnöki jogviszonyának megszüntetését.

Ezért maradhat hivatalában az Integritás Hatóság vezetője

A jogszabályok szerint a kinevezési feltételek megszegése – azaz a büntetőeljárás megléte – már a gyanúsítás közlésének pillanatában bekövetkezett. Az ÁSZ elnökének legkésőbb 2025. február 27-én tudomása volt erről, innentől számítva pedig 90 napja lett volna a per megindítására.

Az ÁSZ elnöke azzal érvelt, hogy a vádemelés előtti szakaszban még csak mérlegelte a helyzetet, és a nyomozás lezárását, valamint a vádemelést tekintette annak a fordulópontnak, amikor pert kell indítania.

A bíróság rámutatott: az ÁSZ elnöke tévesen értelmezte a jogszabályokat, amikor azt hitte, hogy megvárhatja a vádemelést, és ezzel a határidő újraindul. Álláspontjuk szerint mivel a büntetőeljárást a gyanúsítástól kezdve egységesen kell kezelni, a 2026. június 16-án benyújtott kereset elkésett, így a Fővárosi Törvényszék a pert megszüntette.

Több mint 140 millió forintos kár érhette a hatóságot

A vádirat szerint az Integritás Hatóság elnöke több szabálytalan döntést hozott hivatali működése során. A vádhatóság kifogásolja egy luxuskategóriás terepjáró bérlését, helyettesei jogköreinek állítólagos jogellenes korlátozását, valamint egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel kötött szerződéseket.