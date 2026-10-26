Brutális frontális karambol Jászfényszarun: szétroncsolódott az egyik autó eleje, nyolcan voltak érintettek

Frontálisan karambolozott egy kisbusz és egy személyautó Jászfényszarun, a Szabadság úton. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, azután a jászberényi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak a munkálatokhoz.

Baleset Jászfényszarun: frontálisan ütközött egy kisbusz és egy autó, mentők érkeztek Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Baleset Jászfényszarun: frontálisan ütközött egy kisbusz és egy autó, mentők érkeztek

Az egységek áramtalanították egy egyik járművet, a másik feszültségmentesítésére nem volt szükség, mert annak az eleje szétroncsolódott.

A kisbuszban heten utaztak, a személykocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.

