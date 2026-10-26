Brutális frontális karambol Jászfényszarun: szétroncsolódott az egyik autó eleje, nyolcan voltak érintettek

Súlyos közlekedési baleset történt Jászfényszarun, ahol frontálisan ütközött egy kisbusz és egy személyautó. A karambol következtében az egyik jármű eleje teljesen szétroncsolódott, a helyszínre pedig tűzoltókat és mentőket is riasztottak. A két járműben összesen nyolcan utaztak.
Frontálisan karambolozott egy kisbusz és egy személyautó Jászfényszarun, a Szabadság úton. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók érkeztek meg, azután a jászberényi hivatásos tűzoltók is csatlakoztak a munkálatokhoz.
Baleset Jászfényszarun: frontálisan ütközött egy kisbusz és egy autó, mentők érkeztek
Az egységek áramtalanították egy egyik járművet, a másik feszültségmentesítésére nem volt szükség, mert annak az eleje szétroncsolódott.
A kisbuszban heten utaztak, a személykocsiban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő érkezett - írja a katasztrófavédelem.