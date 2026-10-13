Ismét elrendelték a Jeszenszky Gézára kőműveskalapáccsal támadó férfi letartóztatását

2025. június 1-jén délután a budapesti Ferenciek tere közelében, lakásuk kapualjában egy orvosi maszkot, sapkát és kesztyűt viselő idős férfi kőműveskalapáccsal és csavarhúzóval támadt a Jeszenszky házaspárra. A nyomozás adatai szerint az elkövető órákon át várakozott a helyszínen, táskájában benzint és öngyújtót is tartott, amivel a sértetteket akarta leönteni és meggyújtani. A brutális támadás során az Antall-kormány egykori külügyminisztere súlyos, életveszélyes koponyasérülést szenvedett, felesége szintén megsérült.
A kegyetlen agressziónak egy közeli vendéglátóhely pincére vetett véget, aki nemcsak megfutamította a támadót, hanem – saját sérülései ellenére – utána is eredt, és hívta a 112-es segélyhívót. Segítségével a Készenléti Rendőrség járőrei néhány percen belül a Fővám téren elfogták a menekülő elkövetőt. Az akkor 70 éves G. Ferencet előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, és súlyos testi sértés kísérletével gyanúsították meg, majd 2025. június 4-én elrendelték a letartóztatását. A férfi vallomást tett, ám azt állította, hogy áldozatait egy hirtelen jött belső sugallat hatására véletlenszerűen választotta ki, és nem is tudta, hogy kiket támad meg.
Újra rács mögött a Jeszenszky házaspár támadója
A Budai Központi Kerületi Bíróság 15 hónappal a támadás után, 2026 októberében arról értesítette Jeszenszky Gézát és feleségét , hogy megszünteti a gyilkossági kísérlettel gyanúsított G. Ferenc letartóztatását. A volt diplomata és házastársa aggodalommal fogadta a döntést, attól tartva, hogy újabb merénylet célpontjai lehetnek.
Ugyanis a Fővárosi Főügyészség a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított letartóztatásának további meghosszabbítását. A Budai Központi Kerületi Bíróság ezt elutasította, és a támadó ingatlanára korlátozott bűnügyi felügyeletét, valamint a sértettektől való távoltartását rendelte el, előírva számára nyomkövető viselését. Az elsőfokú végzést megváltoztatva a másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék kedden azonban ismét elrendelte a férfi letartóztatását.
Közleményük szerint: a bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanújával kapcsolatban az eljárás jelenlegi szakaszában sem merült fel ésszerű kétely. Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, akár életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A terhelt a megalapozott gyanú szerint a cselekmény elkövetése során álcázta magát, elfogására a helyszíntől távolabb került sor. Utalt arra, hogy huzamosabb ideig külföldön élt, ott kapcsolatokkal rendelkezik, így a szökés elrejtőzés veszélye közeli és reális. A megalapozott gyanú szerint a terhelt a cselekményét előre kitervelte, azt kitartó szándékkal követhette el, motivációjában a sértett közéleti szerepvállalása is közrejátszhatott, ezért megalapozottan feltehető az is, hogy kényszerintézkedés hiányában újabb bűncselekményt követne el.