A föld alá rejtették a kokaint – súlyos büntetést kapott a bűnbanda tagja

Öt év fegyházbüntetésre ítélték azt a szlovák férfit, aki egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként négy kilogramm kokaint vásárolt Hollandiában, majd átadta azt a szervezet vezetőjének. A kábítószer-kereskedelem miatt elítélt férfi büntetését a Győri Ítélőtábla a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványára súlyosította – közölte az ügyészség kedden.

A kábítószer-kereskedelem ügyében a Győri Ítélőtábla súlyosította a vádlott büntetését

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A jogerős tényállás szerint a szlovák állampolgárságú férfi egy fegyverek és kábítószerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet tagja volt. A szervezet szintén szlovák vezetőjének megbízásából 2023 decemberében Hollandiába utazott, ahol későbbi értékesítés céljából kábítószert vásárolt.

Hazatérését követően a négy kilogramm kokaint átadta a bűnszervezet vezetőjének. A nyomozó hatóság a kábítószer egy részét később Rajka külterületén, a földbe elásva találta meg.

Súlyosították a kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott büntetést

A Győri Törvényszék első fokon négy év fegyházbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. A bíróság emellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője kizárólag a szabadságvesztés enyhébb végrehajtási fokozatának megállapítását kérte.