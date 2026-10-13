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kábítószer-kereskedelem

A föld alá rejtették a kokaint – súlyos büntetést kapott a bűnbanda tagja

1 órája
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Egy szlovák férfi egy fegyverek és kábítószerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet megbízásából szerzett be jelentős mennyiségű kokaint Hollandiában. A kábítószer-kereskedelem miatt indult büntetőügyben az elsőfokú ítélet után az ügyészség súlyosabb büntetést indítványozott. A Győri Ítélőtábla kedden jogerősen döntött az ügyben.
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kábítószer-kereskedelemgyőri ítélőtáblabűnbandakokain

Öt év fegyházbüntetésre ítélték azt a szlovák férfit, aki egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként négy kilogramm kokaint vásárolt Hollandiában, majd átadta azt a szervezet vezetőjének. A kábítószer-kereskedelem miatt elítélt férfi büntetését a Győri Ítélőtábla a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványára súlyosította – közölte az ügyészség kedden.

A kábítószer-kereskedelem ügyében a Győri Ítélőtábla súlyosította a vádlott büntetését
A kábítószer-kereskedelem ügyében a Győri Ítélőtábla súlyosította a vádlott büntetését
Fotó: Illusztráció/123RF

A jogerős tényállás szerint a szlovák állampolgárságú férfi egy fegyverek és kábítószerek értékesítésével foglalkozó bűnszervezet tagja volt. A szervezet szintén szlovák vezetőjének megbízásából 2023 decemberében Hollandiába utazott, ahol későbbi értékesítés céljából kábítószert vásárolt.

Hazatérését követően a négy kilogramm kokaint átadta a bűnszervezet vezetőjének. A nyomozó hatóság a kábítószer egy részét később Rajka külterületén, a földbe elásva találta meg.

Súlyosították a kábítószer-kereskedelem miatt kiszabott büntetést

A Győri Törvényszék első fokon négy év fegyházbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. A bíróság emellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője kizárólag a szabadságvesztés enyhébb végrehajtási fokozatának megállapítását kérte.

A Győri Ítélőtábla 2026. október 13-án kihirdetett jogerős határozatában helyt adott az ügyészség indítványának, és a fegyházbüntetés, valamint a közügyektől eltiltás időtartamát egyaránt egy évvel megemelte. A férfinak így öt év fegyházbüntetést kell letöltenie, emellett öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától.

 

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