Lakóautóval csempészték Magyarországra a drogot – nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki egy nő ellen

Lezárta a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) annak a nemzetközi kábítószer-kereskedelem miatt indított ügynek az alapvizsgálatát, amely 2024 júniusában egy Olaszországból érkező lakóautó ellenőrzésével kezdődött. A nyomozók összesen tíz, a droghálózathoz köthető személyt azonosítottak, közülük öt emberrel szemben vádemelést javasolnak – közölte a rendőrség.

Kábítószer-kereskedelem miatt nyomozott az NNI, összesen 90 kilogramm drogot foglaltak le

Fotó: Police.hu

Az ügy 2024. június 10-én kezdődött, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei Letenyénél ellenőriztek egy lakóautót, amelyben két férfi és egy nő utazott. A járműben több mint 60 kilogramm marihuánát találtak, amelyet Olaszországból szállítottak Magyarországra.

A nyomozást kezdetben a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság folytatta, majd az ügyet átvette az NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Osztálya.

Több helyszínen is drogot foglaltak le a kábítószer-kereskedelem ügyében

A nyomozók a gyanúsítottakhoz köthető diósdi ingatlanban további közel nyolc kilogramm kábítószert találtak. Az épületben egy vákuumfóliázó gépet és jelentős összegű készpénzt is lefoglaltak.

Egy hónappal később az NNI azonosította a lakóautóban elfogott három személy felsőbb kapcsolatait, valamint további feltételezett terjesztőket.

A rendőrök Budapesten és Tiszaföldváron összehangolt akciót hajtottak végre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével. Az intézkedés során egy iraki, egy koszovói, két magyar és egy hontalan férfit fogtak el, éppen akkor, amikor a kábítószer gazdát cserélt volna. Az akcióban több mint kilenc kilogramm marihuánát foglaltak le.

A nyomozás során további feltételezett kereskedőket és fogyasztókat is elfogtak. Egyes eseteket az NNI elkülönített az alapügytől, és külön eljárásban vizsgál.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügycsoportban összesen 90 kilogramm kábítószert foglaltak le, amivel mintegy 90 ezer adag, több mint 200 millió forint értékű drogot vontak ki a feketepiacról.

Öt ember ellen javasolnak vádemelést Az NNI a napokban fejezte be az alapügy vizsgálatát, és öt személlyel szemben tett vádemelési javaslatot. Négy gyanúsítottnak kábítószer-kereskedelem, egynek pedig kábítószer birtoklása miatt kell felelnie. További négy férfi ellen jelenleg is folyik a nyomozás.

Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki egy nő ellen

A rendőrség körözi Hup Teodórát, aki a gyanú szerint testvérével és párjával együtt szállította Olaszországból Magyarországra a több mint 60 kilogramm kábítószert.

A nőt a gyanúsítotti kihallgatását követően szabadlábra helyezték, így szabadlábon védekezhetett. Egy ideje azonban elérhetetlenné vált, és a rendőrség szerint bujkál a hatóságok elől. A bíróság ezért nemzetközi és európai elfogatóparancsot adott ki ellene.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik a nő tartózkodási helyéről, jelentkezzen a 112-es segélyhívón, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenesen hívható számán. A körözött nő adatai és fényképe a rendőrség hivatalos körözési oldalán érhetők el.