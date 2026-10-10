Hármas karambol bénítja meg a forgalmat Budapesten

A IX. kerületben történt a baleset. A karambol a közösségi közlekedést is érinti.
Három személygépkocsi ütközött össze Budapesten, a IX. kerületében, a Kvassay Jenő és a Soroksári út találkozásánál - közölte a karambolról az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Karambol Budapesten: a HÉV-megállónál történt a baleset
Az egyik jármű a HÉV-megálló oldalánál állt meg. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, a helyszínre mentő is érkezett - írja az MTI.
A baleset miatt forgalmi fennakadásra kell számítani, ami érinti a közösségi közlekedést is - tették hozzá.
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