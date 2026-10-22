Halálra vertek egy nőt Kecskeméten, a bokrok között bukkantak rá a holttestére

Halált okozó testi sértés miatt indult eljárás Kecskeméten, miután kedden egy ismeretlen nő holttestére bukkantak a Kodály Zoltán téren, a bokrok között. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki tájékoztatása szerint a boncolás megerősítette, hogy a nő sérülései bántalmazás következtében keletkeztek.

Kecskemét egyik közterületén történt a halálos kimenetelű bántalmazás

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Térfigyelő kamerák segítettek rekonstruálni a történteket a kecskeméti ügyben

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével rekonstruálták a halálesetet megelőző eseményeket. A felvételek alapján kedden 0 óra 22 perckor egy férfi és a későbbi áldozat beszélgetni kezdett az utcán, majd együtt folytatták útjukat.

A rendőrség jelenlegi adatai szerint a férfi és a nő közös megegyezéssel szexuális kapcsolatot létesített. Ezt követően a férfi egyelőre ismeretlen okból többször megütötte a nőt, majd a bokrok között hagyta.

A gyanúsított vallomása szerint a nő ekkor még eszméleténél volt, és kommunikált vele.

A kecskeméti járőrök a nyomozás során azonosították a feltételezett elkövetőt, akit rövid időn belül megtaláltak az egyik ismert tartózkodási helyén.