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Kecskemét

Halálra vertek egy nőt Kecskeméten, a bokrok között bukkantak rá a holttestére

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Kedden egy nő holttestére bukkantak a bokrok között, Kecskemét belvárosában. Az ügyben a rendőrség azonosított, majd őrizetbe vett egy 22 éves helyi férfit.
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Kecskeméthalálra vertekhalálra verte

Halált okozó testi sértés miatt indult eljárás Kecskeméten, miután kedden egy ismeretlen nő holttestére bukkantak a Kodály Zoltán téren, a bokrok között. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtöki tájékoztatása szerint a boncolás megerősítette, hogy a nő sérülései bántalmazás következtében keletkeztek.

Kecskemét egyik közterületén történt a halálos kimenetelű bántalmazás.
Kecskemét egyik közterületén történt a halálos kimenetelű bántalmazás
Fotó: Unsplash / Illusztráció

Térfigyelő kamerák segítettek rekonstruálni a történteket a kecskeméti ügyben

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzésével rekonstruálták a halálesetet megelőző eseményeket. A felvételek alapján kedden 0 óra 22 perckor egy férfi és a későbbi áldozat beszélgetni kezdett az utcán, majd együtt folytatták útjukat.

A rendőrség jelenlegi adatai szerint a férfi és a nő közös megegyezéssel szexuális kapcsolatot létesített. Ezt követően a férfi egyelőre ismeretlen okból többször megütötte a nőt, majd a bokrok között hagyta.

A gyanúsított vallomása szerint a nő ekkor még eszméleténél volt, és kommunikált vele.

A kecskeméti járőrök a nyomozás során azonosították a feltételezett elkövetőt, akit rövid időn belül megtaláltak az egyik ismert tartózkodási helyén.

A 22 éves helyi férfit halált okozó testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A rendőrség kezdeményezte a letartóztatását. A bántalmazás indítéka egyelőre nem ismert.

 

 

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