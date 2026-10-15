A Budapest 13. számú egyéni választókerületi Választási Bizottság feljelentése alapján a választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított eljárást a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya képviselőjelölt ellen – közölte csütörtökön közöségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A gyanú szerint a képviselőjelöltet hamisított ajánlásokkal vették nyilvántartásba (Fotó: Pexels)

A rendelkezésre álló adatok alapján az áprilisi országgyűlési választáson részt vevő két párt közös jelöltjének ajánlóívein olyan személyektől is szerepelt aláírás, akik elmondásuk szerint nem adtak ajánlást a jelöltnek, kézjegyük pedig a tudtuk és beleegyezésük nélkül került az ajánlóívre. Az ajánlások alapján a férfit a választási bizottság nyilvántartásba vette.

Mindössze 81 szavazatot kapott a baloldali képviselőjelölt

A BRFK nyomozói a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, vallomásában azt mondta, az általa gyűjtött aláírások eredetiek. A gyanúsított, akinek a nevét nem közölték, de információink szerint Körmendi Gábor Attiláról, a Szolidaritás Pártja, Munkáspárt közös jelöltjéről van szó, szabadlábon védekezik. A baloldali politikus április 12-én körzetében a szavazatok 0,13 százalékát megszerezve, 81 voksot kapott.

Pártszédelgő politikai szerencselovag

Körmendi Gábor Attila 2010-ig a kispesti Fidelitas tagja volt, 2010-ben viszont már az MSZP önkormányzati képviselőjelöltjeként indult a választáson.

2019-ben szó volt róla, hogy a VIII. kerületben ismét jelölt lesz, ám a szocialisták végül nem őt jelölték a posztra. Körmendi ezután a Facebookon tudatta, hogy elindul a polgármesteri posztért, hogy „valódi baloldali alternatívát” kínáljon. Posztjában akkor arról értekezett, hogy bár Sára Botond fideszes kerületvezető nem jó polgármester, de szerinte Pikó András sem lenne jobb. Bejelentését követően az MSZP azt közölte, Körmendi azzal, hogy a párt által támogatott jelölttel, Pikó Andrással szemben elindult a választáson, a legsúlyosabb vétséget követte el, ezért a párt alapszabálya értelmében törölték a tagnyilvántartásból. A politikai szerencselovagot végül egy Közös Értékek Pártja nevű jelölőszervezet indulójaként vették nyilvántartásba.