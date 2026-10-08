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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

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Ittasan, késsel rontott rá édesanyjára egy fiatalkorú fiú Ózdon. A nő karját érte a szúrás, a fiú pedig ezt követően elmenekült.
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késeléses támadásÓzdrendőrség

Letartóztatta a Miskolci Járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfő este késsel támadt édesanyjára ózdi otthonukban – közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

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A bíróság egy hónapra rendelte el a késelő fiatalkorú letartóztatását, a végzés végleges - Fotó: MediaWorks

Az anyja karjába fúródott a kés

A közlemény szerint 

a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 centiméteres pengéjű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját. 

A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozva.

A gyanú szerint a fiú szándéka az anyja megölése volt, a halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el.

 A támadás után a fiatal elmenekült.

A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását, a végzés végleges.

 

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