Letartóztatta a Miskolci Járásbíróság azt a fiatalkorút, aki a gyanú szerint hétfő este késsel támadt édesanyjára ózdi otthonukban – közölte a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

A bíróság egy hónapra rendelte el a késelő fiatalkorú letartóztatását, a végzés végleges - Fotó: MediaWorks

Az anyja karjába fúródott a kés

A közlemény szerint

a fiú ittas volt, és előzetes szóváltást követően egy 10 centiméteres pengéjű késsel megpróbálta megszúrni az ágyon ülő anyját.

A nő védekezésképpen maga elé emelte a karját, így a kés az alkarjába fúródott, nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozva.

A gyanú szerint a fiú szándéka az anyja megölése volt, a halálos kimenetel csak a nő védekezése miatt maradt el.

A támadás után a fiatal elmenekült.

A bíróság egy hónapra rendelte el a fiatalkorú letartóztatását, a végzés végleges.