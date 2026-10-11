Késelés Hajdúhadházon: életveszélyesen megszúrta ismerősét egy férfi – videó

A késelés 2026. október 9-én délben történt Hajdúhadházon. Egy járókelő a járőröző készenléti rendőröktől kért segítséget: azt mondta, hogy két férfit látott összeverekedni egy közeli utcában.

A késelőt hamar elfogták a rendőrök

Fotó: police.hu

A rendőrök azonnal odasiettek és szétválasztották a feleket, majd mentőt hívtak hozzájuk.

Később kiderült, egyikük, egy 26 éves férfi életveszélyes, szúrt sérüléseket szenvedett a verekedésben.

A 24 éves haragosát a rendőrök előállították a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol a nyomozók emberölés bűntettének kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és kezdeményezték a letartóztatását – írja a police.hu.

A nyomozás eddigi adatai szerint a két férfi találkozót beszélt meg, azonban összeszólalkoztak, verekedni kezdtek, majd a fiatalabb elővett egy kést, és megszúrta ismerősét.

Utcán találtak rá a vérző nőre, akit saját anyja késelt meg

Súlyos állapotban került kórházba egy idős férfi és 23 éves unokája Kolozsváron egy támadás után. A férfi lánya támadt rájuk késsel.