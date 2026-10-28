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rendőrség

Késelés Nógrád megyében: életveszélyesen megsérült egy férfi

11 perce
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Késelésig fajult egy szóváltás Cereden. A rendőrség közleménye szerint egy 18 éves fiú apjával együtt támadt rá egy 51 éves férfira, akit oldalba szúrtak. Az apát életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, míg a fiatalnak garázdaság miatt kell felelnie.
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rendőrségnógrád megyekéselés

Életveszélyesen megsérült egy férfi szerdán a Nógrád megyei Cered községben, miután egy korábbi sérelem miatt egy apa és fia megverte és késsel megszúrta - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.

Késelés Cereden: életveszélyesen megsérült egy férfi
Késelés Cereden: életveszélyesen megsérült egy férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Késelés Cereden: életveszélyesen megsérült egy férfi

Buda Gábor tájékoztatása szerint az eset előzménye egy gyógyszertári szóváltás volt Cereden: egy 51 éves férfi nehezményezte egy 18 éves fiatal viselkedését, amiből vita kerekedett. A fiú hazatérve beszámolt a történtekről 45 éves apjának, majd autóba ültek, hogy kérdőre vonják a férfit. A feldúlt apa ráadásul a nagyjából 500 méteres út során még egy anyagi kárral járó közlekedési balesetet is okozott.

A két férfi végül a település központjában talált rá a későbbi sértettre. Az apa azonnal rátámadt, amihez a fia is csatlakozott: ököllel ütötték, rúgták az áldozatot, majd oldalba szúrták egy késsel. A penge a hasüregébe hatolt, és életveszélyes állapotot idézett elő, ennek ellenére a megtámadott elmenekült, és a közeli boltban kért segítséget, ahonnan a mentők kórházba szállították.

A szóvivő hozzátette, hogy a bántalmazást egy helybéli férfi próbálta megfékezni, de a 18 éves fiú őt is megkísérelte megütni - szerencsére sikertelenül. A rendőrök végül az otthonukban fogták el az elkövetőket. Az apát életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, míg fiának garázdaság miatt kell felelnie.

 

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