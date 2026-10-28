Késelés Nógrád megyében: életveszélyesen megsérült egy férfi

Életveszélyesen megsérült egy férfi szerdán a Nógrád megyei Cered községben, miután egy korábbi sérelem miatt egy apa és fia megverte és késsel megszúrta - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-vel.

Késelés Cereden: életveszélyesen megsérült egy férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks

Késelés Cereden: életveszélyesen megsérült egy férfi

Buda Gábor tájékoztatása szerint az eset előzménye egy gyógyszertári szóváltás volt Cereden: egy 51 éves férfi nehezményezte egy 18 éves fiatal viselkedését, amiből vita kerekedett. A fiú hazatérve beszámolt a történtekről 45 éves apjának, majd autóba ültek, hogy kérdőre vonják a férfit. A feldúlt apa ráadásul a nagyjából 500 méteres út során még egy anyagi kárral járó közlekedési balesetet is okozott.

A két férfi végül a település központjában talált rá a későbbi sértettre. Az apa azonnal rátámadt, amihez a fia is csatlakozott: ököllel ütötték, rúgták az áldozatot, majd oldalba szúrták egy késsel. A penge a hasüregébe hatolt, és életveszélyes állapotot idézett elő, ennek ellenére a megtámadott elmenekült, és a közeli boltban kért segítséget, ahonnan a mentők kórházba szállították.

A szóvivő hozzátette, hogy a bántalmazást egy helybéli férfi próbálta megfékezni, de a 18 éves fiú őt is megkísérelte megütni - szerencsére sikertelenül. A rendőrök végül az otthonukban fogták el az elkövetőket. Az apát életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki és vették őrizetbe, míg fiának garázdaság miatt kell felelnie.