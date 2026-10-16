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Pillangókést rántott elő egy gyermek a Heves megyei buszon

1 órája
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Ijesztő jelenet játszódott le szerdán egy Heves megyei buszjáraton. Egy kiskorú gyermek késsel fenyegetőzött, miután korábban az interneten összeveszett egy másik diákkal. Az eset miatt értesítették a rendőrséget, a fiatalra már a buszmegállóban vártak az egyenruhások.
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Késsel fenyegetőzött egy kiskorú gyermek szerdán egy Sirok térségében közlekedő menetrend szerinti buszon. A fiatal egy pillangókést vett elő, és egy másik diák megölésével fenyegetőzött. A történtekről a Heol.hu számolt be egy olvasói jelzés alapján.

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Késsel fenyegetőzött egy kiskorú egy Heves megyei buszjáraton
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / Illusztráció

Tuza Gábor, Sirok polgármestere a lapnak elmondta, hogy az érintett gyermekek egyike sem siroki lakos. Egyikük Szajlán él, és a siroki általános iskolába jár, míg a fenyegetőző fiatal a pétervásárai gyermekotthon lakója, és a polgármester információi szerint Egerben tanul.

A polgármester tájékoztatása szerint a két gyermek között már korábban vita alakult ki egy internetes beszélgetés során.

Pillangókést vett elő a buszon a fenyegetőző gyermek

A beszámoló szerint a Szajlán élő diák már leszállt a buszról, amikor a másik gyermek elővett egy pillangókést, és azt mondta:

Ezzel fogom leszúrni a sz*rházit!

A kijelentés és a kés látványa megijesztette a buszon utazó gyermekeket és felnőtteket. Az esetet bejelentették a rendőrségen, így amikor a fenyegetőző fiatal leszállt a járatról, a rendőrök már a megállóban várták.

Tuza Gábor elmondta, hogy a gyermekkel egy felnőtt kísérő is utazott. A polgármester kérdésesnek nevezte, hogyan lehetett kés a kiskorúnál, és miként történhetett meg az eset a kísérő jelenlétében.

A történtek miatt többen is megkeresték a siroki iskolát, csütörtök reggel pedig a megfenyegetett gyermek szülei is felkeresték az intézményt.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a településen nincs külön iskolabusz. A pedagógusok reggelente a buszmegállóban fogadják a környező településekről érkező diákokat, tanítás után pedig kikísérik őket a járathoz, és megvárják a felszállásukat. Álláspontja szerint a történtekért nem az iskola pedagógusait terheli felelősség.

A Heol.hu megkereste a rendőrséget is az ügyben, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz a hatóságtól.

 

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