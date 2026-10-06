Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Továbbra is rejtély, hogy miért zuhant le a Magyar Honvédség Gripene

Fontos

Havazást és dermesztő hideget hozhat a rendkívüli El Niño

kisbusz

Kisbusz borult fel Hajdú-Biharban, három embert szállítottak kórházba - videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Három embert, köztük egy gyermeket is kórházba vittek a 47-es főútról, miután két jármű ütközött Hajdú-Biharban. A karambol következtében egy kisbusz felborult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kisbuszrendőrségkórház

Baleset történt kedden a 47-es számú főút 19. kilométerszelvényénél, ahol a rendelkezésre álló információk szerint két jármű ütközött – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

kisbusz
Felborult a kisbusz, hárman megsérültek a 47-es főúton.
Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

Összeütközött két jármű a 47-es főúton

A karambol következtében egy kisbusz felborult. A Haon információi szerint a személyautóban egy ember utazott, ő nem sérült meg, míg a kisbuszban hárman tartózkodtak.

Baleset a 47-es főúton, Derecske határában.
Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 

a helyszínről három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

A baleset miatt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon. A rendőrség a Hosszúpályi és az M35-ös autópálya felé javasolta a kerülést.

A rendőrség kedden 11:40-kor közölte, hogy a helyszínelés és a műszaki mentés befejeződött, így a forgalom ismét zavartalanul haladhat a 47-es főúton.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!