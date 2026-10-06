Kisbusz borult fel Hajdú-Biharban, három embert szállítottak kórházba - videó

Baleset történt kedden a 47-es számú főút 19. kilométerszelvényénél, ahol a rendelkezésre álló információk szerint két jármű ütközött – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Felborult a kisbusz, hárman megsérültek a 47-es főúton.

Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

Összeütközött két jármű a 47-es főúton

A karambol következtében egy kisbusz felborult. A Haon információi szerint a személyautóban egy ember utazott, ő nem sérült meg, míg a kisbuszban hárman tartózkodtak.

Baleset a 47-es főúton, Derecske határában.

Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint

a helyszínről három embert, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotó: Tóth Imre/Haon / MW

A baleset miatt a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes útlezárás volt érvényben az érintett útszakaszon. A rendőrség a Hosszúpályi és az M35-ös autópálya felé javasolta a kerülést.

A rendőrség kedden 11:40-kor közölte, hogy a helyszínelés és a műszaki mentés befejeződött, így a forgalom ismét zavartalanul haladhat a 47-es főúton.