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kislány

Tiltott ételt adott az allergiás kislánynak az óvodai dolgozó – most elítélték

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Nem jogerősen kétszázötven óra közérdekű munka büntetésre ítélte a Kazincbarcikai Járásbíróság azt a nőt, aki egy borsodi óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója- és mogyoróallergiában szenvedő kislánynak - közölte a Miskolci Törvényszék pénteken.
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kislányóvodaallergiás

Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. Foglalkozásából eredő kötelezettsége volt, hogy ellenőrizze az étel összetevőit, és a kislány ne kapjon allergént tartalmazó élelmiszert.

kislány
Veszélybe került az allergiás kislány az óvodában.
Fotó: Getty Images

Súlyos hibát követett el az óvodai dolgozó: allergiás kislánynak adott szóját

Az óvodában 2024 márciusában nőnapi rendezvényt tartottak, amelyen a gyermekek nassolnivalót kaptak.

A vádlott a saját csoportjában osztotta ki az ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott.

A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek.

A bíróság szerint a szójatartalmú étel elfogyasztásával a kiskorú egészsége és élete közvetlen veszélynek volt kitéve. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek.

 

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