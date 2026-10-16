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kistelek

Tragédia Kisteleknél: holtan találták meg az otthonból eltűnt idős férfit

10 perce
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Napokon át, nagy erőkkel keresték azt a 70 éves férfit, aki egy kisteleki szociális otthonból tűnt el. A kutatásban rendőrök, önkéntes mentőcsapatok, keresőkutyák és hőkamerás drónok is részt vettek. A keresés végül tragikus véget ért: az eltűnt férfi holttestére egy náddal benőtt csatornában bukkantak rá Balástya térségében.
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kistelekbalástyaeltűnt férfi

Október 12-én veszett nyoma a 70 éves H. Józsefnek, aki a kisteleki Napsugár Integrált Szociális Intézmény Csongrád-Csanád Megye Kisteleki Otthonából távozott ismeretlen helyre. A férfi ezt követően nem adott életjelet magáról, ezért a rendőrség körözést adott ki, és a lakosság segítségét is kérte a felkutatásához.

Tragédia Kisteleknél: holtan találták meg az idősotthonból eltűnt férfit
Tragédia Kisteleknél: holtan találták meg az idősotthonból eltűnt férfit - Fotó: Unsplash

Keresőkutyák és drónok segítségével kutattak az eltűnt férfi után Kisteleknél

A nagyszabású keresőakció október 13-án kezdődött. A Kisteleki Rendőrkapitányság munkatársai mellett több önkéntes szervezet is csatlakozott a kutatáshoz, köztük a Dél-alföldi Off-road és Túra Katasztrófavédelmi Egyesület - írta a Délmagyar.

A mentőcsapatok speciális járművekkel, keresőkutyákkal és hőkamerás drónokkal vizsgálták át a környéket. A keresést jelentősen megnehezítette a hatalmas terület, a sűrű növényzet és a nehezen járható terep.

A szakemberek a beérkezett információk elemzésével fokozatosan szűkítették a kutatási területet. A Hanimec Mentőkutyás Egyesület egyik kutyája több mint másfél kilométeren keresztül követett egy nyomot, a keresőkutyák pedig egy vizes terület közelében is jelzést adtak.

Egy náddal fedett csatornában találták meg a holttestet

A kutatásba végül a Földön-Égen Orosházi Mentőcsoport is bekapcsolódott, amely területátvizsgáló keresőkutyával érkezett a helyszínre.

A férfi holttestét Balástya térségében, egy náddal fedett csatornában találták meg. A tragikus felfedezést a mentőcsoport egyik tagja tette, keresőkutyája segítségével.

A Dél-alföldi Off-road és Túra Katasztrófavédelmi Egyesület közösségi oldalán számolt be a keresés lezárásáról. A szervezet köszönetet mondott a rendőröknek, az orosházi mentőcsoportnak és a balástyai önkéntes tűzoltóknak az együttműködésért, egyúttal részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak.

Egyelőre nem közölték, pontosan mi okozta a 70 éves férfi halálát, és milyen körülmények között kerülhetett a csatornába.

 

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