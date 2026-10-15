Bombafenyegetés egy budapesti iskolában – fontos üzenetet kaptak a szülők

A Kontyfa iskola csütörtöki tájékoztatása szerint azok a szülők, akik meg tudják oldani, ne vigyék be gyermeküket az intézménybe. Az ügyeletben tartózkodó tanulókat pedig lehetőség szerint vigyék haza.

Bombafenyegetés érte a Kontyfa iskolát.

Fotó: MediaWorks

Bombafenyegetés a Kontyfa iskolában

Az iskola gondoskodik azoknak a gyerekeknek az elhelyezéséről, akikért szüleik nem tudnak elmenni. Amennyiben a fenyegetés nem érinti a Hubay iskolát, és az intézmény fogadni tudja a tanulókat, pedagógusok kísérik át őket oda.

A Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium jelezte, hogy a további fejleményekről és a szükséges intézkedésekről később ad tájékoztatást.

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Megszólalt a polgármester

Fenyegető levelet kapott a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Pestújhelyi Általános Iskola október 14-én este – közölte Cserdiné Németh Angéla. A rendőrség csütörtök reggel megkezdte az érintett épületek átvizsgálását.

A XV. kerület polgármesterének Facebook-bejegyzése szerint a fenyegető levelet a kerületi rendőrkapitányságnak is megküldték. A rendőrök október 15-én reggel kezdték meg a két iskolaépület ellenőrzését.

A gyermekeket biztonságos helyre vitték: ahol erre szükség volt, a tanulókat a Pestújhelyi Közösségi Házban, illetve a Hartyán Általános Iskolában helyezték el.

Cserdiné Németh Angéla hangsúlyozta, hogy a gyermekek és az iskolai dolgozók biztonsága az elsődleges. A kerület lakosságát folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről.