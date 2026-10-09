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körözés

TOP 50-es körözési listán lévő férfi akadt horogra Zalaegerszegen – videón az elfogása

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Két elfogatóparancs is érvényben volt azzal a férfival szemben, akit a rendőrök szerda este fogtak el Zalaegerszegen. A körözési lista TOP 50-es mezőnyében szereplő férfi nem vonult be a börtönbe, ezért a rendőröknek kellett intézkedniük.
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körözésbűnözőrendőrség

A zalai rendőrök a közterületi támogató alosztály munkatársaival együttműködve fogták el a férfit – számolt be róla a Zala megyei rendőrség a közösségi oldalán. A körözést azért adták ki a férfi ellen, mert nem kezdte meg a rá kiszabott büntetés letöltését.

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Elfogták a rendőrök a körözés alatt álló férfit - Illusztráció
Fotó: MediaWorks

A rendőrök végül sikeresen elfogták és megbilincselték, majd a Zala Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.

A rendőrség tájékoztatása szerint az akció a felderítők és a közterületi támogató alosztály összehangolt munkájának eredményeként valósult meg. Az elfogásról videófelvételt is közzétettek – írja a ZAOL.

A férfi a TOP 50-es körözési listán szerepelt, ellene pedig két elfogatóparancs volt érvényben.

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