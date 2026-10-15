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gyermekpornográfia

A Karib-térségben fogták el a gyermekpornográfia miatt nemzetközileg körözött magyar férfit

1 órája
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Antigua és Barbuda hatóságai elfogták azt a férfit, aki ellen gyermekpornográfia és más bűncselekmények miatt európai, valamint nemzetközi elfogatóparancs volt érvényben. M. V.-t már Magyarországra is szállították.
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gyermekpornográfianemzetközi bűnügyi együttműködési központkörözött férfi

A rendőrség közleménye szerint a körözött férfit egy 12 év alatti gyermek sanyargatását ábrázoló pornográf felvételek átadásával elkövetett gyermekpornográfia, valamint más bűncselekmények miatt körözték.

körözött
Körözött férfit fogtak el Forrás: police.hu 

Antigua és Barbudán bujkált a nemzetközileg körözött magyar férfi – már haza is hozták

M. V. tartózkodási helyét a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkatársainak kutatómunkája alapján derítették fel. Az információk birtokában Antigua és Barbuda hatóságai elfogták a körözött férfit.

A gyanúsítottat 2026. október 14-én az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és a Készenléti Rendőrség munkatársai szállították vissza Magyarországra.

A rendőrség hangsúlyozta: a külföldön bujkáló, magyar hatóságok által körözött emberek felkutatásában, elfogásában és hazaszállításában kiemelt szerepe van a nemzetközi bűnügyi együttműködésnek.

 

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