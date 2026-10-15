A Karib-térségben fogták el a gyermekpornográfia miatt nemzetközileg körözött magyar férfit

A rendőrség közleménye szerint a körözött férfit egy 12 év alatti gyermek sanyargatását ábrázoló pornográf felvételek átadásával elkövetett gyermekpornográfia, valamint más bűncselekmények miatt körözték.

Körözött férfit fogtak el Forrás: police.hu

Antigua és Barbudán bujkált a nemzetközileg körözött magyar férfi – már haza is hozták

M. V. tartózkodási helyét a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ munkatársainak kutatómunkája alapján derítették fel. Az információk birtokában Antigua és Barbuda hatóságai elfogták a körözött férfit.

A gyanúsítottat 2026. október 14-én az Interpol Magyar Nemzeti Iroda és a Készenléti Rendőrség munkatársai szállították vissza Magyarországra.

A rendőrség hangsúlyozta: a külföldön bujkáló, magyar hatóságok által körözött emberek felkutatásában, elfogásában és hazaszállításában kiemelt szerepe van a nemzetközi bűnügyi együttműködésnek.