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körözött autó

Körözött terepjárót szűrtek ki az M43-ason, megdöbbentő dolgokat találtak rajta

39 perce
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A makói rendőrök az M43-as autópálya egyik pihenőhelyén ellenőriztek egy német honosságú Toyota RAV4-est, amikor több gyanús részletre is fény derült. A körözött autó nemzetközi körözési rendszerben szerepelt, ráadásul a jármű azonosítóit is manipulálták.
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körözött autóm43-as autópályarendőrség

A körözött autó sofőrjét az M43-as egyik pihenőhelyén állították meg a makói rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a német honosságú Toyota RAV4 alvázszáma és típusmatricája is hamis volt.

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Körözött autót fogtak a rendőrök
Fotó: Facebook/Csongrád-Csanád megyei rendőrség

A rendőrök ennél is komolyabb szabálytalanságot fedeztek fel: a jármű motorszámát eltávolították, a fedélzeti számítógép adatait pedig átírták.

A rendőrök nemzetközi együttműködés segítségével jutottak hozzá a terepjáró eredeti adataihoz. Így derült ki, hogy a luxusterepjáró nemcsak manipulált azonosítókkal közlekedett, hanem a nemzetközi körözési rendszerekben is szerepelt.

A hatóságok lefoglalták a járművet – írja a Délmagyar.

A Makói Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított a külföldi férfival szemben. A sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki, majd szabadlábon hagyták, miközben az ügyben folytatódik a nyomozás.

100 rendőr és egy helikopter kereste a körözött férfit

Háromnapos hajtóvadászat után egy Dolj megyei szántóföldön fogtak el egy 26 éves moldovai állampolgárt Romániában. A rendőrségi üldözés során több mint száz egyenruhást mozgósítottak, a férfi felkutatásához pedig belügyminisztériumi helikoptert is bevetettek.

 

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