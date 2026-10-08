Körözött terepjárót szűrtek ki az M43-ason, megdöbbentő dolgokat találtak rajta

A körözött autó sofőrjét az M43-as egyik pihenőhelyén állították meg a makói rendőrök. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a német honosságú Toyota RAV4 alvázszáma és típusmatricája is hamis volt.

Körözött autót fogtak a rendőrök

Fotó: Facebook/Csongrád-Csanád megyei rendőrség

A rendőrök ennél is komolyabb szabálytalanságot fedeztek fel: a jármű motorszámát eltávolították, a fedélzeti számítógép adatait pedig átírták.

A rendőrök nemzetközi együttműködés segítségével jutottak hozzá a terepjáró eredeti adataihoz. Így derült ki, hogy a luxusterepjáró nemcsak manipulált azonosítókkal közlekedett, hanem a nemzetközi körözési rendszerekben is szerepelt.

A hatóságok lefoglalták a járművet – írja a Délmagyar.

A Makói Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított a külföldi férfival szemben. A sofőrt gyanúsítottként hallgatták ki, majd szabadlábon hagyták, miközben az ügyben folytatódik a nyomozás.

100 rendőr és egy helikopter kereste a körözött férfit

Háromnapos hajtóvadászat után egy Dolj megyei szántóföldön fogtak el egy 26 éves moldovai állampolgárt Romániában. A rendőrségi üldözés során több mint száz egyenruhást mozgósítottak, a férfi felkutatásához pedig belügyminisztériumi helikoptert is bevetettek.