Kiengedték a kórházból az újbudai alpolgármestert, aki súlyosan megsérült egy rendőri akcióban

Brutális támadás érte Kreitler-Sas Mátét, Újbuda polgárőrként is szolgáló alpolgármesterét. A fiatal politikus heti egy-két alkalommal járőrözik, hogy segítse a rendőrség munkáját. Már számtalan éles helyzetben volt része, ám a legutóbbi bevetés örökre emlékezetes marad számára. Szeptember 19-én éjjel arról értesült, hogy egy Bartók Béla úti lakásból egy férfi nem engedi ki a vele lévő nőt. A helyszínre Kreitler-Sas Mátéval együtt két polgárőr és két rendőr érkezett. Azonnal világossá vált számukra, hogy a helyzet komoly.
– Meghallottuk, ahogy a nő elkeseredetten kiabál. A férfi a rendőrök többszöri felszólítására az ajtót kinyitotta, így a sértett kimenekülhetett a lépcsőházba – emlékezett vissza a polgárőr.
A lakásból erős fűszag áradt, a rendőrök ezért kijelentették, hogy az ingatlant átvizsgálják, a tettest pedig előállítják a kapitányságra. A férfi ennek hatására kirohant a lakásból, közben az egyik rendőrt lelökte a lépcsőn. Az alpolgármester a menekülő bűnözőt megpróbálta visszatartani, de a férfi őt is magával rántotta.
– Együtt gurultunk le a lépcsőn. Ezután a férfi a nő felé tartott, végül dulakodás után négyünknek sikerült megbilincselnünk – mesélte Kreitler-Sas Máté.
Az incidens során egy rendőr és a politikus is megsérült.
A polgárőrt a Honvédkórházba szállították, ahol megállapították, hogy elszakadt az Achilles-ína. Két nappal később megoperálták.
A rendőrségi házkutatáskor több mint egy kilogramm marihuánát, néhány gramm kokaint, mérleget és több száz műanyag tasakot találtak. A hatóságok megállapították, hogy a férfi vizeletében THC és kokain is kimutatható, így a helyszínen úgy tűnt, sikerült egy drogdílert elkapni.
Az ügyészség ennek ellenére hetvenkét órán belül kiengedte a gyanúsítottat, és nem kezdeményezte a letartóztatását sem. Az elkövető így hamarabb volt otthon, mint a sérült polgárőr. Szabadon sétálhat a kerületben annak ellenére, hogy a megalapozott gyanú szerint elkövette a személyi szabadság korlátozását, a hivatalos személy elleni erőszakot, a súlyos testi sértést, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket is.
Kreitler-Sas Máté hazamehetett a kórházból
Az Origo elérte a bántalmazott polgárőrt.
– Az állapotom javul. Pár nappal ezelőtt kivették a varratot, illetve eltávolították a fekvőgipszet. A főorvos azt mondta, hogy szépen gyógyul a sebem. Egy csizmaszerű valamit raktak föl, de továbbra is mankóznom kell. A következő hat-hét hétben még ezt a csizmát kell hordanom, és csak utána kezdődhet a legalább féléves rehabilitáció. Azután tudom majd csak rendesen használni a lábamat – mondta lapunknak Kreitler-Sas Máté. Beszámolt arról is, hogy az elkövető a történtek óta sem kért bocsánatot, és semmilyen formában nem vette fel a kapcsolatot a polgárőrrel. Pedig őt igenis érdekelné, hogy a férfi miért az általa választott megoldást tartotta a legjobbnak.
– Annyit sejthetek, hogy az elkövető meg akarta torolni, hogy a nő kihívta rá a rendőröket – vélekedett.
A polgárőrnek még vannak minimális fájdalmai.
– Az első napok voltak nagyon rosszak, illetve azt mondják, hogy majd a gyógytorna időszaka alatt lesz még fájdalmasabb, mert most a lábam be van állítva egy fix pozícióba. Így azonban elveszíti a mozgástartományát, amit majd gyógytornával lehet nagyon-nagyon lassan visszaállítani – tájékoztatta az Origót a polgárőr, aki az egyesülettől megkapta az aranyfokozatú kitüntetést a helytállásáért.