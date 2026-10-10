Kiengedték a kórházból az újbudai alpolgármestert, aki súlyosan megsérült egy rendőri akcióban

Brutális támadás érte Kreitler-Sas Mátét, Újbuda polgárőrként is szolgáló alpolgármesterét. A fiatal politikus heti egy-két alkalommal járőrözik, hogy segítse a rendőrség munkáját. Már számtalan éles helyzetben volt része, ám a legutóbbi bevetés örökre emlékezetes marad számára. Szeptember 19-én éjjel arról értesült, hogy egy Bartók Béla úti lakásból egy férfi nem engedi ki a vele lévő nőt. A helyszínre Kreitler-Sas Mátéval együtt két polgárőr és két rendőr érkezett. Azonnal világossá vált számukra, hogy a helyzet komoly.

Kreitler-Sas Mátét brutálisan megverték (Fotó: Olvasói)

– Meghallottuk, ahogy a nő elkeseredetten kiabál. A férfi a rendőrök többszöri felszólítására az ajtót kinyitotta, így a sértett kimenekülhetett a lépcsőházba – emlékezett vissza a polgárőr.

A lakásból erős fűszag áradt, a rendőrök ezért kijelentették, hogy az ingatlant átvizsgálják, a tettest pedig előállítják a kapitányságra. A férfi ennek hatására kirohant a lakásból, közben az egyik rendőrt lelökte a lépcsőn. Az alpolgármester a menekülő bűnözőt megpróbálta visszatartani, de a férfi őt is magával rántotta.

– Együtt gurultunk le a lépcsőn. Ezután a férfi a nő felé tartott, végül dulakodás után négyünknek sikerült megbilincselnünk – mesélte Kreitler-Sas Máté.

Az incidens során egy rendőr és a politikus is megsérült.

A polgárőrt a Honvédkórházba szállították, ahol megállapították, hogy elszakadt az Achilles-ína. Két nappal később megoperálták.

A rendőrségi házkutatáskor több mint egy kilogramm marihuánát, néhány gramm kokaint, mérleget és több száz műanyag tasakot találtak. A hatóságok megállapították, hogy a férfi vizeletében THC és kokain is kimutatható, így a helyszínen úgy tűnt, sikerült egy drogdílert elkapni.

Kreitler-Sas Mátét mankóra szorul (Fotó: Olvasói)

Az ügyészség ennek ellenére hetvenkét órán belül kiengedte a gyanúsítottat, és nem kezdeményezte a letartóztatását sem. Az elkövető így hamarabb volt otthon, mint a sérült polgárőr. Szabadon sétálhat a kerületben annak ellenére, hogy a megalapozott gyanú szerint elkövette a személyi szabadság korlátozását, a hivatalos személy elleni erőszakot, a súlyos testi sértést, valamint a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeket is.