Éveken át végzett botoxkezeléseket egy dunakeszi kuruzsló – bíróság elé kerülhet

Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki a vád szerint megfelelő orvosi képesítés nélkül végzett különböző esztétikai beavatkozásokat Dunakeszin. A kozmetikusként dolgozó nő 2020 és 2024 között legalább 48 alkalommal nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak minősülő kezelést, amelyekért alkalmanként átlagosan 90 ezer forintot kért el – közölte kedden a Pest Megyei Főügyészség.

A kuruzslás miatt megvádolt kozmetikus által használt árlista

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a nő nemcsak hagyományos kozmetikai szolgáltatásokat kínált, hanem egy épületben, valamint saját otthonában is végzett orvos-esztétikai beavatkozásokat.

A kezelések között ajak- és ráncfeltöltés, botoxkezelés, zsírbontás, valamint szálbehúzásos ránctalanítás is szerepelt. Egyes beavatkozások során tű segítségével hialuronsavat juttatott vendégei bőre alá.

Kuruzslás miatt emeltek vádat a kozmetikus ellen

Az ügyészség tájékoztatása szerint az említett beavatkozások veszélyességük miatt kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel és működési engedéllyel végezhetők. Ilyen kezeléseket bőrgyógyászati vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, valamint a megfelelő működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezhet.

A vádlott azonban sem a szükséges orvosi végzettséggel, sem a megfelelő képesítéssel nem rendelkezett.