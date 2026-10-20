Éveken át végzett botoxkezeléseket egy dunakeszi kuruzsló – bíróság elé kerülhet

Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki a vád szerint megfelelő orvosi képesítés nélkül végzett különböző esztétikai beavatkozásokat Dunakeszin. A kozmetikusként dolgozó nő 2020 és 2024 között legalább 48 alkalommal nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak minősülő kezelést, amelyekért alkalmanként átlagosan 90 ezer forintot kért el – közölte kedden a Pest Megyei Főügyészség.
A vádirat szerint a nő nemcsak hagyományos kozmetikai szolgáltatásokat kínált, hanem egy épületben, valamint saját otthonában is végzett orvos-esztétikai beavatkozásokat.
A kezelések között ajak- és ráncfeltöltés, botoxkezelés, zsírbontás, valamint szálbehúzásos ránctalanítás is szerepelt. Egyes beavatkozások során tű segítségével hialuronsavat juttatott vendégei bőre alá.
Kuruzslás miatt emeltek vádat a kozmetikus ellen
Az ügyészség tájékoztatása szerint az említett beavatkozások veszélyességük miatt kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel és működési engedéllyel végezhetők. Ilyen kezeléseket bőrgyógyászati vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, valamint a megfelelő működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezhet.
A vádlott azonban sem a szükséges orvosi végzettséggel, sem a megfelelő képesítéssel nem rendelkezett.
Több millió forintot kérhetett el a kezelésekért
A nyomozás során megállapították, hogy a nő 2020 és 2024 között legalább 48 alkalommal végzett engedélyhez kötött egészségügyi beavatkozást. A kezelésekért átlagosan 90 ezer forintot számított fel, ami a közölt adatok alapján legalább 4,32 millió forintos bevételt jelenthetett.
A Dunakeszi Járási Ügyészség kuruzslás vétségével vádolja a kozmetikust. Az ügyben a Dunakeszi Járásbíróság dönt majd a nő büntetőjogi felelősségéről.