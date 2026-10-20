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kuruzslás

Éveken át végzett botoxkezeléseket egy dunakeszi kuruzsló – bíróság elé kerülhet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Négy éven keresztül végzett különböző szépészeti beavatkozásokat egy dunakeszi kozmetikus, aki jelentős összegeket kért el vendégeitől. Az ügyből végül büntetőeljárás lett, a nő ellen kuruzslás miatt emeltek vádat, miután kiderült, hogy nem rendelkezett a kezelésekhez szükséges orvosi végzettséggel.
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Kuruzslás vétsége miatt emelt vádat a Dunakeszi Járási Ügyészség egy nő ellen, aki a vád szerint megfelelő orvosi képesítés nélkül végzett különböző esztétikai beavatkozásokat Dunakeszin. A kozmetikusként dolgozó nő 2020 és 2024 között legalább 48 alkalommal nyújtott egészségügyi szolgáltatásnak minősülő kezelést, amelyekért alkalmanként átlagosan 90 ezer forintot kért el – közölte kedden a Pest Megyei Főügyészség.

A kuruzslás miatt megvádolt kozmetikus által használt árlista
A kuruzslás miatt megvádolt kozmetikus által használt árlista
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint a nő nemcsak hagyományos kozmetikai szolgáltatásokat kínált, hanem egy épületben, valamint saját otthonában is végzett orvos-esztétikai beavatkozásokat.

A kezelések között ajak- és ráncfeltöltés, botoxkezelés, zsírbontás, valamint szálbehúzásos ránctalanítás is szerepelt. Egyes beavatkozások során tű segítségével hialuronsavat juttatott vendégei bőre alá.

Kuruzslás miatt emeltek vádat a kozmetikus ellen

Az ügyészség tájékoztatása szerint az említett beavatkozások veszélyességük miatt kizárólag megfelelő szakorvosi képesítéssel és működési engedéllyel végezhetők. Ilyen kezeléseket bőrgyógyászati vagy plasztikai sebészeti szakvizsgával, valamint a megfelelő működési engedéllyel rendelkező szakorvos végezhet.

A vádlott azonban sem a szükséges orvosi végzettséggel, sem a megfelelő képesítéssel nem rendelkezett.

Több millió forintot kérhetett el a kezelésekért

A nyomozás során megállapították, hogy a nő 2020 és 2024 között legalább 48 alkalommal végzett engedélyhez kötött egészségügyi beavatkozást. A kezelésekért átlagosan 90 ezer forintot számított fel, ami a közölt adatok alapján legalább 4,32 millió forintos bevételt jelenthetett.

A Dunakeszi Járási Ügyészség kuruzslás vétségével vádolja a kozmetikust. Az ügyben a Dunakeszi Járásbíróság dönt majd a nő büntetőjogi felelősségéről.

 

 

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