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lakástűz

Tűz ütött ki egy soproni társasházban – két ember életét vesztette

1 órája
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Tragédia történt vasárnap Sopronban, ahol egy társasházi lakásban két ember életét vesztette. A IV. László király utcában történt lakástűz miatt tűzoltók vonultak a helyszínre. A tűzeset pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.
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lakástűzSopronhalál

Lakástűzben vesztette életét két ember vasárnap Sopronban. A IV. László király utcai társasházi lakásban a konyhabútor és egy ajtókeret kapott lángra, az ingatlan pedig füsttel telítődött.

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A soproni lakástűz okát továbbra is vizsgálják a hatóságok
Fotó: MediaWorks

A tragédiáról Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke számolt be Facebook-oldalán, a tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva.

A képviselő közlése szerint a tűz nem volt nagy kiterjedésű, így másokat nem veszélyeztetett. Bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és az érintetteknek.

A lakástűz okát még vizsgálják

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a soproni társasházi lakás konyhájában a konyhabútor és az ajtókeret égett, az ingatlan pedig füsttel telítődött.

A lángokat a soproni hivatásos tűzoltók oltották el. A helyszínre a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett.

A tűzeset keletkezésének pontos okát a hatóságok továbbra is vizsgálják.

 

 

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