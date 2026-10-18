Tűz ütött ki egy soproni társasházban – két ember életét vesztette

Lakástűzben vesztette életét két ember vasárnap Sopronban. A IV. László király utcai társasházi lakásban a konyhabútor és egy ajtókeret kapott lángra, az ingatlan pedig füsttel telítődött.

A soproni lakástűz okát továbbra is vizsgálják a hatóságok

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A tragédiáról Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke számolt be Facebook-oldalán, a tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva.

A képviselő közlése szerint a tűz nem volt nagy kiterjedésű, így másokat nem veszélyeztetett. Bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és az érintetteknek.