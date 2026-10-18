Tűz ütött ki egy soproni társasházban – két ember életét vesztette

Lakástűzben vesztette életét két ember vasárnap Sopronban. A IV. László király utcai társasházi lakásban a konyhabútor és egy ajtókeret kapott lángra, az ingatlan pedig füsttel telítődött.
A tragédiáról Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke számolt be Facebook-oldalán, a tűzoltóság tájékoztatására hivatkozva.
A képviselő közlése szerint a tűz nem volt nagy kiterjedésű, így másokat nem veszélyeztetett. Bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és az érintetteknek.
A lakástűz okát még vizsgálják
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a soproni társasházi lakás konyhájában a konyhabútor és az ajtókeret égett, az ingatlan pedig füsttel telítődött.
A lángokat a soproni hivatásos tűzoltók oltották el. A helyszínre a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett.
A tűzeset keletkezésének pontos okát a hatóságok továbbra is vizsgálják.